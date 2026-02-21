Strömsbro klart för kvalet till hockeyallsvenskan

Forshaga vann med 3–2 mot Strömsbro

Forshagas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Felix Söderlund avgjorde för Forshaga

Strömsbro är nu klart för åttondelsfinal i kvalet till hockeyallsvenskan. Det trots förlust på lördagen, 2–3 (1–1, 0–1, 1–1), på bortaplan mot Forshaga.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte så här om matchen:

– En jämn match där vi inte kommer upp i någon högre standard. Bra hockeylag hittar sätt att vinna matcher fast inte spelet stämmer. Ny rejäl utmaning imorgon mot stora starka Hudik. Så ladda batterierna, sedan på det imorgon igen.

Det här innebär att Forshaga nu har fyra segrar i följd i hockeyettan norra.

Forshaga–Strömsbro – mål för mål

Johannes Frisk gav Forshaga ledningen efter 6.28 assisterad av Isac Hamberg och Tom Fridén. Strömsbro kvitterade till 1–1 efter 19.00 när Marcus Linderborg hittade rätt efter förarbete från Riku Uusikartano och Kasper Arwefjäll.

Efter 10.11 i andra perioden slog Sebastian Kjellen till på pass av Christoffer Rasch och Sebastian Lövgren och gav Forshaga ledningen.

8.40 in i tredje perioden fick Felix Söderlund utdelning framspelad av Martin Fridén och Tom Fridén och ökade ledningen. 13.44 in i perioden slog Oskar Klaar till på pass av Abbe Broberg och Calle Westerlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Strömsbro.

Det här betyder att Forshaga är kvar på sjätte plats och Strömsbro stannar på sjunde plats, i serien.

Nästa motstånd för Forshaga är Hudiksvall. Lagen möts söndag 22 februari 15.00 i Ängevi Ishall. Strömsbro tar sig an Sundsvall hemma söndag 1 mars 16.00.

Forshaga–Strömsbro 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (6.28) Johannes Frisk (Isac Hamberg, Tom Fridén), 1–1 (19.00) Marcus Linderborg (Riku Uusikartano, Kasper Arwefjäll).

Andra perioden: 2–1 (30.11) Sebastian Kjellen (Christoffer Rasch, Sebastian Lövgren).

Tredje perioden: 3–1 (48.40) Felix Söderlund (Martin Fridén, Tom Fridén), 3–2 (53.44) Oskar Klaar (Abbe Broberg, Calle Westerlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-0-1

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

Forshaga: Hudiksvalls HC, hemma, 22 februari 15.00

Strömsbro: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 mars 16.00