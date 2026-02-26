Sviten håller i sin för Tyresö Hanviken Hockey – 3–1 mot SDE

Tyresö Hanviken Hockey-seger med 3–1 mot SDE

Tyresö Hanviken Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Millian Virkkunen matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey är svårslaget i U18 regional öst fortsättning vår. Mot SDE på bortaplan i Stockhagens Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (2–1, 0–0, 1–0) och har nu fyra segrar i rad.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Jonatan Tapper.

SDE kvitterade till 1–1 genom Olle Öjert efter 11.42.

Tyresö Hanviken Hockey gjorde 1–2 genom Millian Virkkunen efter 15.41 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

2.24 in i tredje perioden fick Wilgot Celikel utdelning framspelad av Victor Ljusbol och Oliver Lagerström och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Tyresö Hanviken Hockeys Victor Ljusbol hade tre assists.

Med tre omgångar kvar är SDE på sjätte plats i tabellen medan Tyresö Hanviken Hockey leder serien.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 1 mars spelar SDE hemma mot Sollentuna 13.25 och Tyresö Hanviken Hockey mot Brinken borta 16.00 i Lejonhallen.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.01) Jonatan Tapper (Neo Reimdal, Victor Ljusbol), 1–1 (11.42) Olle Öjert (Emmanuel Mouillé, Adam Mauritzon), 1–2 (15.41) Millian Virkkunen (Victor Ljusbol, Alexander Severin).

Tredje perioden: 1–3 (42.24) Wilgot Celikel (Victor Ljusbol, Oliver Lagerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-2-2

Tyresö Hanviken Hockey: 4-1-0

Nästa match:

SDE: Sollentuna HC, hemma, 1 mars 13.25

Tyresö Hanviken Hockey: Brinkens IF, borta, 1 mars 16.00