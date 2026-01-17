Formstarkt Luleå vann mot Leksand

Luleå vann med 4–0 mot Leksand

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Eriksson avgjorde för Luleå

Luleå och Leksand möttes på lördagen i Coop Norrbotten Arena. Luleå hade tre vinster i rad i SHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–0 (2–0, 0–0, 2–0).

Luleå–Leksand – mål för mål

Filip Eriksson gjorde 1–0 till Luleå efter bara 2.37 assisterad av Heikki Liedes. 2–0 kom efter 8.36 när Mathias Brome fick träff på passning från Linus Omark.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

6.37 in i tredje perioden nätade Luleås Brian O’Neill framspelad av Oskari Laaksonen och Pontus Själin och ökade ledningen. Markus Nurmi gjorde också 4–0 efter 7.18.

Luleå möter Färjestad i nästa match borta torsdag 22 januari 19.00. Leksand möter samma dag Rögle hemma.

Luleå–Leksand 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (2.37) Filip Eriksson (Heikki Liedes), 2–0 (8.36) Mathias Brome (Linus Omark).

Tredje perioden: 3–0 (46.37) Brian O’Neill (Oskari Laaksonen, Pontus Själin), 4–0 (47.18) Markus Nurmi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-1-0

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

Luleå: Färjestads BK, borta, 22 januari 19.00

Leksand: Rögle BK, hemma, 22 januari 19.00