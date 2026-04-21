Skellefteås radarpar prisas – får varsin utmärkelse

Oscar Lindberg och Rickard Hugg har burit Skellefteå AIK under säsongen 2025/26. Nu hyllas radarparet också individuellt – med varsin prestigefylld utmärkelse från Ishockeyjournalisterna.

Oscar Lindberg och Rickard Hugg har utsetts till årets forward respektive Rinkens riddare för säsongen 2025/26.

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

SM-finalen mot Rögle har inte ens startat – men redan nu är Oscar Lindberg och Rickard Hugg vinnare. Skellefteå AIK:s radarpar prisas med varsin tung utmärkelse efter sina insatser i SHL 2025/26.

Lindberg, 34, har utsetts till Årets Forward för andra gången i karriären – och den här gången var det inget snack.

– En mera överlägsen vinnare har vi aldrig haft, konstaterar Hasse Andersson från Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna.

Centerstjärnan har stått för en av de mest dominanta säsongerna i SHL:s historia. Med 67 poäng vann han poängligan för andra gången på tre år – dessutom med hela elva poängs marginal ner till just kedjekompisen Hugg. Noteringen är den fjärde bästa sedan ligans start 1975.

Rickard Hugg utsedd till Rinkens Riddare 2025/26

Efter sin återkomst till svensk hockey 2023 har Lindberg varit en ren poängmaskin. Under säsongen tog han också hem Guldhjälmen som ligans mest värdefulla spelare. Under hösten väcktes till och med frågan om han kunde hota Håkan Loobs klassiska rekord på 76 poäng – till slut stannade han elva poäng kort.

Parallellt med Lindbergs dominans har Rickard Hugg haft sitt stora genombrott. Forwarden belönas med det anrika hederspriset Rinkens Riddare – en utmärkelse som inte bara premierar prestation, utan också sportsmanship.

– Enormt välförtjänt. Rickard är underbar som kedjekompis och personifierar vad Skellefteå AIK står för, säger Lindberg.

Hugg slutade tvåa i poängligan med 56 poäng (20+36) – men lika imponerande är disciplinen. På 52 matcher drog han bara på sig tolv utvisningsminuter i grundserien.

Priset Rinkens Riddare har delats ut sedan 1960-talet och är ett av svensk hockeys mest prestigefyllda hedersomnämnanden. Tidigare vinnare inkluderar namn som Sven Tumba och Jacob Silfverberg.

Fakta: Vinnare av Årets Forward (SHL)

Fakta: Vinnare av Rinkens Riddare (SHL)