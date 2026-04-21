Skellefteås radarpar prisas – får varsin utmärkelse
Oscar Lindberg och Rickard Hugg har burit Skellefteå AIK under säsongen 2025/26. Nu hyllas radarparet också individuellt – med varsin prestigefylld utmärkelse från Ishockeyjournalisterna.
SM-finalen mot Rögle har inte ens startat – men redan nu är Oscar Lindberg och Rickard Hugg vinnare. Skellefteå AIK:s radarpar prisas med varsin tung utmärkelse efter sina insatser i SHL 2025/26.
Lindberg, 34, har utsetts till Årets Forward för andra gången i karriären – och den här gången var det inget snack.
– En mera överlägsen vinnare har vi aldrig haft, konstaterar Hasse Andersson från Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna.
Centerstjärnan har stått för en av de mest dominanta säsongerna i SHL:s historia. Med 67 poäng vann han poängligan för andra gången på tre år – dessutom med hela elva poängs marginal ner till just kedjekompisen Hugg. Noteringen är den fjärde bästa sedan ligans start 1975.
Rickard Hugg utsedd till Rinkens Riddare 2025/26
Efter sin återkomst till svensk hockey 2023 har Lindberg varit en ren poängmaskin. Under säsongen tog han också hem Guldhjälmen som ligans mest värdefulla spelare. Under hösten väcktes till och med frågan om han kunde hota Håkan Loobs klassiska rekord på 76 poäng – till slut stannade han elva poäng kort.
Parallellt med Lindbergs dominans har Rickard Hugg haft sitt stora genombrott. Forwarden belönas med det anrika hederspriset Rinkens Riddare – en utmärkelse som inte bara premierar prestation, utan också sportsmanship.
– Enormt välförtjänt. Rickard är underbar som kedjekompis och personifierar vad Skellefteå AIK står för, säger Lindberg.
Hugg slutade tvåa i poängligan med 56 poäng (20+36) – men lika imponerande är disciplinen. På 52 matcher drog han bara på sig tolv utvisningsminuter i grundserien.
Priset Rinkens Riddare har delats ut sedan 1960-talet och är ett av svensk hockeys mest prestigefyllda hedersomnämnanden. Tidigare vinnare inkluderar namn som Sven Tumba och Jacob Silfverberg.
Fakta: Vinnare av Årets Forward (SHL)
- 2025/26 – Oscar Lindberg (Skellefteå AIK)
- 2024/25 – Filip Hållander (Timrå IK)
- 2023/24 – Oscar Lindberg (Skellefteå AIK)
- 2022/23 – Anton Lander (Timrå IK)
- 2021/22 – Patrik Karlkvist (IK Oskarshamn)
- 2020/21 – Pontus Holmberg (Växjö Lakers HC)
- 2019/20 – Ingen vinnare (Covid-19)
- 2018/19 – Joel Lundqvist (Frölunda HC)
- 2017/18 – Elias Pettersson (Växjö Lakers HC)
- 2016/17 – Oskar Lindblom (Brynäs IF)
- 2015/16 – Linus Omark (Salavat Julajev Ufa)
- 2014/15 – Mattias Sjögren (Linköpings HC)
- 2013/14 – Joakim Lindström (Skellefteå AIK)
- 2012/13 – Jimmie Ericsson (Skellefteå AIK)
Fakta: Vinnare av Rinkens Riddare (SHL)
- 2025/26 – Rickard Hugg (Skellefteå AIK)
- 2024/25 – Jakob Silfverberg (Brynäs IF)
- 2023/24 – Pontus Näsén (MoDo Hockey)
- 2022/23 – Joel Persson (Växjö Lakers HC)
- 2021/22 – Erik Gustafsson (Luleå HF)
- 2020/21 – Oscar Möller (Skellefteå AIK)
- 2019/20 – Ingen vinnare (Covid-19)
- 2018/19 – Markus Ljungh (HV71)
- 2017/18 – Jonathan Dahlén (Timrå IK)
- 2016/17 – Martin Thörnberg (HV71)
- 2015/16 – Daniel Viksten (Örebro HK)
- 2014/15 – Johan Köhler (Kiruna AIF)
- 2013/14 – Oscar Möller (Skellefteå AIK)
- 2012/13 – Jesper Fasth (HV71)
- 2011/12 – Jakob Silfverberg (Brynäs IF)
- 2010/11 – Andreas Dackell (Brynäs IF)
- 2009/10 – Wolmer Edqvist (Grums)
- 2008/09 – Jörgen Jönsson (Färjestad BK)
- 2007/08 – Kenny Jönsson (Rögle BK)
- 2006/07 – Anders Söderberg (Skellefteå AIK)
- 2005/06 – Fredrik Bremberg (Djurgårdens IF)
- 2004/05 – Johan Davidsson (HV71)
- 2003/04 – Johan Davidsson (HV71)
- 2002/03 – Johan Davidsson (HV71)
- 2001/02 – Mattias Weinhandl (MoDo Hockey)
- 2000/01 – Mikael Johansson (Djurgårdens IF)
- 1999/00 – Mats Lindberg (AIK)
- 1998/99 – František Kaberle (MoDo Hockey)
- 1997/98 – Patric Kjellberg (Djurgårdens IF)
