Visby/Roma är en seger från HockeyAllsvenskan

Visby/Roma-seger med 1–0 mot Hudiksvall

Daniel Carlqvist avgjorde för Visby/Roma

Andra raka segern för Visby/Roma

Visby/Roma har tagit greppet om matchserien mot Hudiksvall i finalen i hockeyettan, efter seger hemma med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0). Visby/Roma har greppet om matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till hockeyallsvenskan.

Daniel Carlqvist stod för Visby/Romas avgörande mål 17.03 in i andra perioden.

Visby/Roma–Hudiksvall – mål för mål

Visby/Roma–Hudiksvall 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Finalen i hockeyettan

Andra perioden: 1–0 (37.03) Daniel Carlqvist (Lucas Jidenius).

Ställning i serien: Visby/Roma–Hudiksvall 2–1

22 april, 19.00, Visby/Roma–Hudiksvall