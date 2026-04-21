MJÖRNBERG: Det är på väg att hända igen…

Visby/Roma visade en fantastisk karaktär och var som grupp villig att offra allt. Det ledde fram till 1-0, andra raka segern över storfavoriten Hudiksvall och 2-1 i matcher. Imorgon kan de ta klivet upp i Hockeyallsvenskan. Historien håller på att upprepa sig för Hudiksvall.



Det har blivit ett skämtsamt talesätt att det är vår på riktigt när Hudiksvall snubblar på mållinjen till Hockeyallsvenskan och nu sitter laget helt plötsligt i en situation där risken är överhängande att det ska ske igen.



Efter att ha gått fram som en slåttermaskin hela säsongen och vunnit 38 matcher i rad har man plötsligt förlorat två matcher på raken (något som inte hänt sedan bortamatcherna i fjolårets semifinalspel mot Sundsvall) och står handfallna inför Hans ”Säcken” Särkijärvis cyniskt slutspelsspelande Visby/Roma. Trots att man sett över tre matcher varit det gäng som haft klart mest spelövertag är man under med 1-2 i matcher.



En övertygande förstaperiod i Visby ishall mynnade inte ut i några mål och det är tydligt att det smugit sig in bryderier hos Hudiksvall-spelarna. Det behövs uppenbarligen så lite för att få en segermaskin i gungning. Visby har lyckats så tvivel i de tidigare så självförtroendestinna Hudik-hjärnorna och där är mycket vunnet.



Storfavoriterna har fortfarande mycket spel att falla tillbaka på, men i matchserien mot Visby/Roma har man gradvis blivit trubbigare och trubbigare offensivt. Avsluten kommer inte med samma självklarhet längre. Man har blivit mindre och mindre defensivt de perioder Visby/Roma lyckas skapa tryck och powerplay som varit en så sylvass plusfaktor hela slutspelet fungerar plötsligt inte alls. Man fick många möjligheter ikväll, men ingen klev fram. Det är helt enkelt väldigt mycket bryderier hos Hudiksvall. Kvällens insats var den sämsta så här långt i finalserien.



Och allt det där ska givetvis tillskrivas Visby/Roma.

