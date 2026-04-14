Formstarkt Los Angeles vann mot Seattle

Seger för Los Angeles med 5–3 mot Seattle

Los Angeles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Quinton Byfield gjorde två mål för Los Angeles

Los Angeles visar fin form i NHL. På tisdagen mötte laget Seattle borta i Climate Pledge Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Seattle blev 5–3 (2–0, 1–0, 2–3).

Adrian Kempe bakom Los Angeles avgörande

Los Angeles startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.43 slog Quinton Byfield till. Efter 13.19 gjorde laget 0–2 när Quinton Byfield återigen slog till.

Efter 7.13 i andra perioden slog Trevor Moore till framspelad av Alex Laferriere och gjorde 0–3.

Seattle förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Los Angeles kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Det här var fjärde mötet mellan Seattle och Los Angeles den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Seattle Kraken vunnit.

Nästa motstånd för Seattle är Vegas. Lagen möts torsdag 16 april 04.00 i T-Mobile Arena. Los Angeles tar sig an Vancouver borta onsdag 15 april 04.00.

Seattle–Los Angeles 3–5 (0–2, 0–1, 3–2)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (2.43) Quinton Byfield, 0–2 (13.19) Quinton Byfield.

Andra perioden: 0–3 (27.13) Trevor Moore (Alex Laferriere).

Tredje perioden: 1–3 (41.53) Adam Larsson (Matthew Beniers, Jaden Schwartz), 2–3 (48.08) Frederick Gaudreau (Kaapo Kakko, Ryan Winterton), 2–4 (52.29) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Trevor Moore), 3–4 (57.33) Bobby Mcmann (Matthew Beniers, Chandler Stephenson), 3–5 (59.59) Alex Laferriere.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Los Angeles: 5-0-0

Nästa match:

Seattle: Vegas Golden Knights, borta, 16 april 04.00

Los Angeles: Vancouver Canucks, borta, 15 april 04.00