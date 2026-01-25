Formstarkt Brynäs vann mot Mora

Brynäs vann med 6–2 mot Mora

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Elliot Pettersson matchvinnare för Brynäs

Segertåget fortsätter för Brynäs. Mot Mora på hemmaplan i Monitor ERP Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 6–2 (2–1, 2–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 Nationell norra herr.

Luleå U18 nästa för Brynäs

Brynäs startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Lexus Lidmo och Teodor Larsson innan Mora svarade och gjorde 2–1 genom Wille Lundin.

Efter 17.03 i andra perioden slog Elliot Pettersson till framspelad av Simon Karlsson och Thed Jobs och gjorde 3–1. Simon Karlsson gjorde dessutom 4–1 efter 19.13 på pass av Thed Jobs och Teodor Larsson.

Efter 8.02 i tredje perioden ökade Brynäs på till 5–1 genom Tim Lindstein.

Mora reducerade dock till 5–2 genom Jonas Benterud efter 11.29 av perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 6–2 med 1.51 kvar av matchen genom Kellan Case O´leary.

Elliot Pettersson och Simon Karlsson gjorde ett mål och två assist var för Brynäs.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Mora IK vann de två första mötena. Brynäs IF vann senast lagen möttes.

Brynäs tar sig an Luleå U18 i nästa match borta lördag 31 januari 12.00. Mora möter samma dag 17.30 Östersunds IK U18 borta.

Brynäs–Mora 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (7.33) Lexus Lidmo (Leon Roos), 2–0 (17.43) Teodor Larsson (Simon Karlsson), 2–1 (19.55) Wille Lundin (William Grönstrand).

Andra perioden: 3–1 (37.03) Elliot Pettersson (Simon Karlsson, Thed Jobs), 4–1 (39.13) Simon Karlsson (Thed Jobs, Teodor Larsson).

Tredje perioden: 5–1 (48.02) Tim Lindstein (Elliot Pettersson, Kellan Case O´leary), 5–2 (51.29) Jonas Benterud (Anton Jansson, Sebastian Isaksen), 6–2 (58.09) Kellan Case O´leary (Elliot Pettersson, Tim Lindstein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Mora: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, borta, 31 januari 12.00

Mora: Östersunds IK, borta, 31 januari 17.30