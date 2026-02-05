Formstarkt Brooklyn Tigers HF U18 vann mot Sunderby SK U18

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 3–0 mot Sunderby SK U18

Brooklyn Tigers HF U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Elias Engman avgjorde för Brooklyn Tigers HF U18

Segertåget fortsätter för Brooklyn Tigers HF U18. Mot Sunderby SK U18 på hemmaplan i Lulebohallen på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (2–0, 0–0, 1–0) och har nu sju segrar i rad i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Brooklyn Tigers HF U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Elias Engman gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter 11.13 på pass av Oskar Asserfelt. Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 12.55 när Ville Henriksson slog till framspelad av Alfred Niemi och Robin Verlehag.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Till slut kom också 3–0-målet genom Elias Gunnarfeldt med assist av Elias Engman efter 3.27 i tredje perioden.

För Sunderby SK U18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Brooklyn Tigers HF U18 leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Måndag 9 februari möter Brooklyn Tigers HF U18 Bodens HF U18 borta 19.00 och Sunderby SK U18 möter Kalix U18 borta 19.30.

Brooklyn Tigers HF U18–Sunderby SK U18 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (11.13) Elias Engman (Oskar Asserfelt), 2–0 (12.55) Ville Henriksson (Alfred Niemi, Robin Verlehag).

Tredje perioden: 3–0 (43.27) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Sunderby SK U18: 1-2-2

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Bodens HF, borta, 9 februari 19.00

Sunderby SK U18: Kalix HC, borta, 9 februari 19.30