Formstarka Visby/Roma vann mot Tyringe

Seger för Visby/Roma med 3–2 mot Tyringe

Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Bjurström avgjorde för Visby/Roma

Segertåget fortsätter för Visby/Roma. Mot Tyringe på hemmaplan i Visby Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) och har nu sex segrar i rad i hockeyettan södra.

Dalen nästa för Visby/Roma

Fabian Ledin gav Tyringe ledningen efter 6.29 på passning från Ludwig Laband och Teodor Forssander. Efter 8.06 kvitterade Visby/Roma när Lucas Jidenius hittade rätt assisterad av Simon Hansson och Daniel Carlqvist.

Visby/Roma gjorde också 2–1 efter 6.41 i andra perioden när Simon Hansson hittade rätt på pass av Lucas Jidenius och Niklas Dahlberg.

3.54 in i tredje perioden nätade Visby/Romas Alexander Bjurström framspelad av Anton Svensson och Elias Lindström och ökade ledningen. 16.35 in i perioden slog Teodor Forssander till framspelad av Sebastian Kjellen och Erik Burwall och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tyringe.

När lagen senast möttes vann Visby/Roma med 5–0.

Fredag 23 januari 19.00 spelar Visby/Roma hemma mot Dalen. Tyringe möter Kungälv hemma i Tyrs Hov Sportcentra onsdag 21 januari 19.00.

Visby/Roma–Tyringe 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (6.29) Fabian Ledin (Ludwig Laband, Teodor Forssander), 1–1 (8.06) Lucas Jidenius (Simon Hansson, Daniel Carlqvist).

Andra perioden: 2–1 (26.41) Simon Hansson (Lucas Jidenius, Niklas Dahlberg).

Tredje perioden: 3–1 (43.54) Alexander Bjurström (Anton Svensson, Elias Lindström), 3–2 (56.35) Teodor Forssander (Sebastian Kjellen, Erik Burwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 5-0-0

Tyringe: 1-0-4

Nästa match:

Visby/Roma: HC Dalen, hemma, 23 januari 19.00

Tyringe: Kungälvs IK, hemma, 21 januari 19.00