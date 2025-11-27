Formstarka Sunderby vann mot Piteå

Sunderby vann med 2–1 mot Piteå

Sunderbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Schäder matchvinnare för Sunderby

Sunderby är svårslaget i U20 region norr A herr. Mot Piteå på hemmaplan i Sunderby Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) och har nu fyra segrar i rad.

Piteås tränare Christer Sjöberg tyckte till om matchen:

– Inte samma intensitet som förra matchen, vi skapar lägen men sätter inte pucken utan de får första målet och då tappar vi och går ned oss, i tredje perioden så får vi mera fart och skapar mera men får inte in pucken förrän i slutet.

Sunderby–Piteå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Tobias Wredendal gjorde 1–0 till Sunderby 6.46 in i andra perioden efter pass från William Schäder och Albin Landström.

Efter 16.59 i andra perioden nätade William Schäder framspelad av Gustav Lindmark och Viggo Karlsson – Wågström och gjorde 2–0.

Marcus Sundström stod för målet när Piteå reducerade till 2–1 med 1.37 kvar att spela efter förarbete av Gustav Olsson och Viggo Mård. Men mer än så orkade Piteå inte med.

Det här var Sunderbys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Piteås fjärde uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Sunderby på fjärde plats i tabellen medan Piteå är på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sunderby SK med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

I sista omgången har Sunderby Clemensnäs borta i Kopparhallen, söndag 30 november 18.30. Piteå spelar hemma mot Lejon måndag 1 december 19.30.

Sunderby–Piteå 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (26.46) Tobias Wredendal (William Schäder, Albin Landström), 2–0 (36.59) William Schäder (Gustav Lindmark, Viggo Karlsson – Wågström).

Tredje perioden: 2–1 (58.23) Marcus Sundström (Gustav Olsson, Viggo Mård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 4-0-1

Piteå: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby: Clemensnäs HC, borta, 30 november

Piteå: SK Lejon, hemma, 1 december