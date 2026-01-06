Formstarka Skellefteå AIK tog ny seger

Skellefteå AIK vann med 4–3 mot Leksand

Arvid Lundberg matchvinnare för Skellefteå AIK

Tredje raka segern för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK har en stark period i SHL. När laget mötte Leksand på bortaplan i Tegera Arena på tisdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–3 (2–2, 2–0, 0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Leksand–Skellefteå AIK – mål för mål

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Olle Strandell.

Victor Stjernborg och Andreas Johnson såg till att Skellefteå AIK vände till ledning med 1–2.

Leksand kvitterade till 2–2 genom Lukas Vejdemo.

Efter 1.12 i andra perioden tog Skellefteå AIK ledningen genom Oscar Lindberg framspelad av Mikkel Aagaard och Emil Djuse.

Efter 3.39 i andra perioden slog Arvid Lundberg till framspelad av Andreas Johnson och Oliver Okuliar och gjorde 2–4.

17.57 in i tredje perioden nätade Leksands Max Veronneau på pass av Joonas Lyytinen och Olle Strandell och reducerade. Men mer än så orkade Leksand inte med.

Torsdag 8 januari 19.00 möter Leksand LHC hemma i Tegera Arena medan Skellefteå AIK spelar hemma mot HV 71.

Leksand–Skellefteå AIK 3–4 (2–2, 0–2, 1–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.39) Olle Strandell (Max Veronneau), 1–1 (5.08) Victor Stjernborg (Jonathan Davidsson), 1–2 (6.31) Andreas Johnson (Oliver Okuliar, Emil Djuse), 2–2 (13.32) Lukas Vejdemo (Anton Johansson, Matt Caito).

Andra perioden: 2–3 (21.12) Oscar Lindberg (Mikkel Aagaard, Emil Djuse), 2–4 (23.39) Arvid Lundberg (Andreas Johnson, Oliver Okuliar).

Tredje perioden: 3–4 (57.57) Max Veronneau (Joonas Lyytinen, Olle Strandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-2-1

Skellefteå AIK: 3-2-0

Nästa match:

Leksand: Linköping HC, hemma, 8 januari 19.00

Skellefteå AIK: HV 71, hemma, 8 januari 19.00