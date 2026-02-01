Formstarka Saltsjöbadens IF U18 vann mot SK Iron Hockey

Seger för Saltsjöbadens IF U18 med 4–3 mot SK Iron Hockey

Saltsjöbadens IF U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Charlie Jacobson matchvinnare för Saltsjöbadens IF U18

Segertåget fortsätter för Saltsjöbadens IF U18. Mot SK Iron Hockey på hemmaplan i Saltsjöbadens Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–3 (0–1, 3–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Charlie Jacobson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 40 sekunder kvar av slutperioden.

Mälarö Hockey U18 nästa för Saltsjöbadens IF U18

SK Iron Hockey tog ledningen efter 17.34 genom Elton Gälman framspelad av Johannes Lundström.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

SK Iron Hockey reducerade dock till 3–2 genom Ernst Pentler med 1.15 kvar att spela av perioden.

Anton Hedberg stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 1.30 kvar att spela assisterad av Viggo Fröberg och Albin Jansson. Men Charlie Jacobson nätade framspelad av Sid Tollemark bara en minut och avgjorde matchen.

Saltsjöbadens IF U18:s nya tabellposition är femte plats medan SK Iron Hockey är på andra plats. Ett fint lyft för Saltsjöbadens IF U18 som låg på nionde plats så sent som den 14 januari.

Den 8 mars möts lagen återigen, då i Lindbergs Arena.

I nästa match möter Saltsjöbadens IF U18 Mälarö Hockey U18 borta på tisdag 3 februari 19.30. SK Iron Hockey möter Mälarö Hockey U18 torsdag 5 februari 19.45 hemma.

Saltsjöbadens IF U18–SK Iron Hockey 4–3 (0–1, 3–1, 1–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (17.34) Elton Gälman (Johannes Lundström).

Andra perioden: 1–1 (22.07) Sid Tollemark (Holger Fougstedt), 2–1 (30.34) William Knaust, 3–1 (32.40) Holger Fougstedt (Viggo Brusewitz), 3–2 (38.45) Ernst Pentler (Elton Gälman, Alex Eriksson).

Tredje perioden: 3–3 (58.30) Anton Hedberg (Viggo Fröberg, Albin Jansson), 4–3 (59.20) Charlie Jacobson (Sid Tollemark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 4-0-1

SK Iron Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 3 februari 19.30

SK Iron Hockey: Mälarö Hockeyförening, hemma, 5 februari 19.45