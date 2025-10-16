Formstarka Luleå tog ännu en seger

Seger för Luleå med 6–3 mot Färjestad

Erik Gustafsson avgjorde för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Luleå är nu inne i en stark period i SHL. När laget mötte Färjestad borta i Löfbergs Arena på torsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 6–3 (0–1, 5–2, 1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Färjestad–Luleå – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter fyra minuters spel genom Christoffer Jansson assisterad av Marian Studenic och Per Åslund. I andra perioden var det i stället Luleå som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Mathias Bromé stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med tre sekunder kvar att spela på pass av David Granberg och Eetu Koivistoinen. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Luleå är på sjunde plats.

Färjestad tar sig an Leksand i nästa match borta lördag 18 oktober 18.00. Luleå möter samma dag 15.15 Örebro Hockey borta.

Färjestad–Luleå 3–6 (1–0, 2–5, 0–1)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.01) Christoffer Jansson (Marian Studenic, Per Åslund).

Andra perioden: 1–1 (22.43) Casper Juustovaara Karlsson (Heikki Liedes, Einar Emanuelsson), 2–1 (24.02) Filip Roos (Lucas Forsell, Christoffer Jansson), 3–1 (26.20) Per Åslund (Marian Studenic, Magnus Nygren), 3–2 (27.09) Anton Levtchi (Markus Nurmi, Pontus Andreasson), 3–3 (28.41) Eetu Koivistoinen (Mathias Bromé, Oscar Engsund), 3–4 (29.36) Erik Gustafsson (Jesper Sellgren, Casper Juustovaara Karlsson), 3–5 (33.57) Markus Nurmi (William Håkansson, Matteus Ward).

Tredje perioden: 3–6 (59.57) Mathias Bromé (David Granberg, Eetu Koivistoinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Leksands IF, borta, 18 oktober

Luleå: Örebro HK, borta, 18 oktober