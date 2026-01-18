Formstarka Leksand vann mot AIK

Leksand segrade – 5–1 mot AIK

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alwin Jarl avgjorde för Leksand

Leksand är svårstoppat för tillfället. När laget mötte AIK hemma i Tegera Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 5–1 (3–0, 0–0, 2–1) innebär att Leksand nu har fyra segrar i följd i U18 Nationell norra herr.

Leksand–AIK – mål för mål

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Andra perioden blev mållös.

Leksand gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Leonard Torgner och Pax Kleffner. De två minuterna blev direkt matchavgörande.

Albin Holmgren reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte AIK. Leksand tog därmed en säker seger.

Leksands Pax Kleffner stod för ett mål och två assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Ulriksdals IP.

Leksand tar sig an Brynäs i nästa match hemma fredag 23 januari 19.00. AIK möter Brynäs borta onsdag 21 januari 19.00.

Leksand–AIK 5–1 (3–0, 0–0, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (5.41) Leo Gürler (Pelle Ytfeldt, Pax Kleffner), 2–0 (7.11) Alwin Jarl (Albin Kihlman, Isak Leino), 3–0 (16.42) Albin Kihlman (Pax Kleffner, Leo Gürler).

Tredje perioden: 4–0 (50.04) Leonard Torgner (Loui Karlsson, Kalle Almqvist), 5–0 (52.32) Pax Kleffner, 5–1 (58.47) Albin Holmgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, hemma, 23 januari 19.00

AIK: Brynäs IF, borta, 21 januari 19.00