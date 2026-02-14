Formstarka Järna tog ännu en seger

Järna vann med 7–3 mot Trångsund

Järnas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Mio Bäck tvåmålsskytt för Järna

Järna fortsätter starkt i U20 allettan östra. När laget mötte Trångsund borta i Stortorpshallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–3 (4–1, 2–1, 1–1). I och med detta har Järna fyra segrar i rad.

– Vi kommer ut och tar kommandot från början, visar att vi vill vinna. Blir till slut en stabil och viktig seger i kampen om topp – platserna, kommenterade Järnas lagledare Fredrik Thunberg.

Vinsten mot Trångsund innebär att Järna har sju segrar i rad på bortaplan.

Jonathan Tellemar gjorde matchvinnande målet

Järna var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Järna gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–4 till 1–6, målen av Mio Bäck och Elliot Veteläinen.

Trångsund reducerade dock till 2–6 genom Adam Ågfalck efter 12.12 av perioden.

Oscar Sandberg såg till att Trångsund reducerade igen efter 5.43 i tredje perioden på pass av Linus Fond och Charlie Östlund Ramberg. 16.55 in i tredje perioden satte Kalle Eriksson pucken framspelad av Mio Bäck och Olle Nilheimer och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Mio Bäck gjorde två mål för Järna och spelade fram till två mål, Olle Nilheimer hade tre assists och Kalle Eriksson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Trångsund och Järna den här säsongen. Trångsunds IF har tagit två segrar före den här matchen. Järna SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Måndag 16 februari spelar Trångsund hemma mot Tumba 20.00 och Järna mot Vallentuna hemma 19.30 i Järna Ishall.

Trångsund–Järna 3–7 (1–4, 1–2, 1–1)

U20 allettan östra, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (4.39) Kevin Keric (Marcus Drewsen, Jacob Samuelsson), 1–1 (6.54) Samuel Kjellström (Kalle Eriksson), 1–2 (12.08) Milton Berglind (Samuel Kjellström, Mio Bäck), 1–3 (17.55) Mio Bäck (Olle Nilheimer), 1–4 (19.19) Jonathan Tellemar (Wincent Karlåker).

Andra perioden: 1–5 (25.34) Mio Bäck (Kalle Eriksson, Olle Nilheimer), 1–6 (25.56) Elliot Veteläinen (Ellioth Sandblom), 2–6 (32.12) Adam Ågfalck (Oscar Sandberg).

Tredje perioden: 3–6 (45.43) Oscar Sandberg (Linus Fond, Charlie Östlund Ramberg), 3–7 (56.55) Kalle Eriksson (Mio Bäck, Olle Nilheimer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 1-0-4

Järna: 4-0-1

Nästa match:

Trångsund: IFK Tumba IK, hemma, 16 februari 20.00

Järna: Vallentuna Hockey, hemma, 16 februari 19.30