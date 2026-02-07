Formstarka Dalen vann mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Dalen vann med 4–2 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Dalens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Dalens Luka Nikolic tvåmålsskytt

2–4 (0–3, 1–1, 1–0) blev resultatet när Ulricehamns IF/Nittorps IK och Dalen möttes i Nittorps Ishall på lördagen. I och med detta har Dalen hela åtta raka segrar i U20 Div 1 B syd vår herr.

Royce Nundahl matchvinnare för Dalen

Dalen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.29 tidigt i perioden.

Efter 6.31 i andra perioden nätade Viggo Pettersson och reducerade åt Ulricehamns IF/Nittorps IK. Dalens Luka Nikolic gjorde 1–4 efter 15.11 på pass av Jonathan Sagemar och Vidar Lindström.

Ulricehamns IF/Nittorps IK reducerade till 2–4 med 1.59 kvar att spela genom Tim Schröder efter förarbete från Milio Wilhelmsson och Oscar Nilsson. Fler mål än så blev det inte för Ulricehamns IF/Nittorps IK.

Vidar Lindström gjorde ett mål för Dalen och spelade fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Dalen med 6–2.

I nästa match, lördag 14 februari möter Ulricehamns IF/Nittorps IK Mighty Ravens hemma i Lassalyckans Ishall 14.00 medan Dalen spelar borta mot Guts/Valdemarsvik 12.45.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Dalen 2–4 (0–3, 1–1, 1–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Nittorps Ishall

Första perioden: 0–1 (2.25) Vidar Lindström (Olle Halvardsson), 0–2 (7.43) Luka Nikolic (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 0–3 (8.54) Royce Nundahl (Rasmus Cedervall, Olle Almqvist).

Andra perioden: 1–3 (26.31) Viggo Pettersson, 1–4 (35.11) Luka Nikolic (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström).

Tredje perioden: 2–4 (58.01) Tim Schröder (Milio Wilhelmsson, Oscar Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Dalen: 5-0-0

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 14 februari 14.00

Dalen: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 14 februari 12.45