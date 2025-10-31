Formstarka Björklöven tog ännu en seger

Seger för Björklöven med 4–1 mot Troja-Ljungby

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Björklövens Fredrik Forsberg tvåmålsskytt

Björklöven fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Troja-Ljungby hemma på fredagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–1 (3–0, 0–0, 1–1). I och med detta har Björklöven sex segrar i rad.

Björklövens fina hemmaform håller i sig. Segern var sjunde raka.

Fredrik Forsberg gjorde två mål för Björklöven

Björklöven stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.43 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös. Troja-Ljungby reducerade dock till 3–1 genom Dennis Fröland efter 8.12 av perioden.

Björklöven kunde dock avgöra till 4–1 med 1.03 kvar av matchen genom Lenni Killinen.

Söndag 2 november möter Björklöven Mora borta 16.30 och Troja-Ljungby möter Vimmerby hemma 14.00.

Björklöven–Troja-Ljungby 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (9.57) Fredrik Forsberg, 2–0 (10.23) Fredrik Forsberg (Marcus Nilsson), 3–0 (17.40) Gustav Possler (Axel Ottosson).

Tredje perioden: 3–1 (48.12) Dennis Fröland, 4–1 (58.57) Lenni Killinen (Linus Cronholm, Olli Vainio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Björklöven: Mora IK, borta, 2 november

Troja-Ljungby: Vimmerby HC, hemma, 2 november