Förlustsviten bruten för Rögle – efter 1–0 mot Grums
- Rögle vann med 1–0 mot Grums
- Hugo Wieden avgjorde för Rögle
- Andra raka förlusten för Grums
0–1 (0–0, 0–0, 0–1) slutade matchen i U18 Nationell södra herr mellan Grums och gästande Rögle. Det betyder att Rögle äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.
Hugo Wieden blev matchhjälte 4.44 in i slutperioden med sitt avgörande 1–0-mål.
Färjestad nästa för Rögle
Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Grums med 4–10 och Rögle med 10–21 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Grums med 4–3.
Grums tar sig an Malmö i nästa match hemma söndag 8 mars 12.00. Rögle möter samma dag 12.15 Färjestad borta.
Grums–Rögle 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)
U18 Nationell södra herr, Billerudhallen
Tredje perioden: 0–1 (44.44) Hugo Wieden.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Grums: 1-0-4
Rögle: 1-0-4
Nästa match:
Grums: IF Malmö Redhawks, hemma, 8 mars 12.00
Rögle: Färjestads BK, borta, 8 mars 12.15
