Seger för HV 71 – steg åt rätt håll mot Malmö

HV 71 segrade – 3–2 mot Malmö

Avgörande målet kom efter 59.22.

HV 71:s Liam Andersson tvåmålsskytt

Det har varit en tung period för HV 71 i U20 nationell södra med sju förluster i rad. Men borta mot Malmö bröts den tunga sviten. Det blev 2–3 (1–1, 0–0, 1–2) i matchen i Malmö Isstadion.

Liam Andersson gjorde två mål för HV 71

Leo Lundblad gjorde 1–0 till Malmö efter bara 3.55 assisterad av Joel Grossniklaus. HV 71 kvitterade när Philip Lantz slog till på passning från Wille Magnertoft och Tobias Krestan efter 19.27.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

HV 71 startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Liam Andersson. Malmö gjorde 2–3 genom Theo Bengtsson efter 19.22 men kom aldrig närmare.

Malmö har två vinster och tre förluster och 13–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 12–23 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Malmö på sjätte plats i tabellen medan HV 71 är på nionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Malmö är Växjö. Lagen möts onsdag 25 februari 19.00 i Växjö Ishall. HV 71 tar sig an SSK U20 borta fredag 27 februari 18.00.

Malmö–HV 71 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (3.55) Leo Lundblad (Joel Grossniklaus), 1–1 (19.27) Philip Lantz (Wille Magnertoft, Tobias Krestan).

Tredje perioden: 1–2 (41.33) Liam Andersson (Tobias Krestan, Edvin Persson Norén), 1–3 (57.56) Liam Andersson (Oscar Pöyliö), 2–3 (59.22) Theo Bengtsson (Filip Henriksson, Melker Lundquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 25 februari 19.00

HV 71: Södertälje SK, borta, 27 februari 18.00