Förlustsviten bruten för Grums – efter 2–1 mot SSK U18

Grums vann med 2–1 efter straffar

Grums Isac Jemail tvåmålsskytt

Grums första seger för säsongen

1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1) efter straffar slutade matchen i U18 Nationell södra herr mellan SSK U18 och gästande Grums. Det betyder att Grums äntligen bröt sin svit med sju raka förluster.

SSK U18–Grums – mål för mål

Isac Jemail gav Grums ledningen efter 15 minuter efter pass från Lukas Owesten.

SSK U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.17 i andra perioden genom Jonathan Cremonese.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Grums vann straffläggningen efter att Isac Jemail satt den avgörande straffen.

SSK U18 stannar därmed på nionde plats och Grums sist, på tolfte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Södertälje med 4–2.

SSK U18 möter Färjestad i nästa match hemma torsdag 26 februari 19.00. Grums möter samma dag Örebro Hockey U18 borta.

SSK U18–Grums 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (15.35) Isac Jemail (Lukas Owesten).

Andra perioden: 1–1 (22.17) Jonathan Cremonese.

Straffar: 1–2 (65.00) Isac Jemail.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 3-1-1

Grums: 1-0-4

Nästa match:

SSK U18: Färjestads BK, hemma, 26 februari 19.00

Grums: Örebro HK, borta, 26 februari 19.00