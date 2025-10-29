Förlust mot Los Angeles trots comeback för San Jose

Los Angeles vann med 4–3 mot San Jose

Los Angeles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brandt Clarke avgjorde för Los Angeles

San Jose gjorde tre raka mål och kom tillbaka från underläge till 3–3 i tredje perioden. Ändå blev det till slut förlust i hemmamatchen mot Los Angeles i NHL på onsdagen. 3–4 (0–1, 2–2, 1–1) slutade matchen.

Segern var Los Angeles fjärde på de senaste fem matcherna.

San Jose–Los Angeles – mål för mål

Corey Perry gav gästerna Los Angeles ledningen efter 10.54. Los Angeles gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Jeff Malott och Drew Doughty.

San Jose reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Will Smith och Philipp Kurashev i andra perioden. San Jose kvitterade också till 3–3 genom Alexander Wennberg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Los Angeles kunde dock avgöra till 3–4 med 6.36 kvar av matchen genom Brandt Clarke.

Det här var San Joses fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Los Angeles fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att San Jose ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Los Angeles på tredje plats.

Fredag 31 oktober spelar San Jose hemma mot New Jersey 03.00 och Los Angeles mot Detroit hemma 03.30 i Crypto.com Arena.

San Jose–Los Angeles 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (10.54) Corey Perry.

Andra perioden: 0–2 (23.22) Jeff Malott (Corey Perry, Joel Edmundson), 0–3 (26.45) Drew Doughty (Brian Dumoulin, Alex Turcotte), 1–3 (35.34) Will Smith (Macklin Celebrini, Tyler Toffoli), 2–3 (37.15) Philipp Kurashev (Alexander Wennberg, William Eklund).

Tredje perioden: 3–3 (44.57) Alexander Wennberg (Philipp Kurashev, Jeff Skinner), 3–4 (53.24) Brandt Clarke (Adrian Kempe, Joel Edmundson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 2-0-3

Los Angeles: 4-1-0

Nästa match:

San Jose: New Jersey Devils, hemma, 31 oktober

Los Angeles: Detroit Red Wings, hemma, 31 oktober