Förlust mot Kållered SK U18 för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Kållered SK U18 vann med 7–4 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Elliot Börjesson gjorde tre mål för Kållered SK U18

Fyra raka mål av Kållered SK U18

Grästorp/Sörhaga Alingsås förlorade söndagens match hemma i U18 division 1 syd A vår mot Kållered SK U18, med 4–7 (2–4, 1–2, 1–1).

Kållered SK U18:s Elliot Börjesson tremålsskytt

I första perioden var det Kållered SK U18 som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade till 4–6 med 1.46 kvar att spela genom Elvin Berndtson efter förarbete av Melker Hasselström. Mer än så blev det dock inte för Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Elias Kuhlin stod för målet när Kållered SK U18 punkterade matchen med ett 4–7-mål med 22 sekunder kvar att spela. 4–7-målet blev matchens sista.

Kållered SK U18:s Elliot Börjesson stod för fyra poäng, varav tre mål och Theo Eliasson hade tre assists. Stig Lindell gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kållereds Ishall.

Nästa motstånd för Grästorp/Sörhaga Alingsås är Hisingen. Lagen möts söndag 11 januari 19.30 i Tuve Ishall.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kållered SK U18 4–7 (2–4, 1–2, 1–1)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (1.51) Elias Kuhlin (Vincent Almslätt, Gustav Corneliusson), 0–2 (5.12) Elliot Börjesson (Theo Eliasson, Simon Lindgren), 0–3 (8.30) Elliot Börjesson, 0–4 (11.13) Felix Claesson (Elliot Börjesson, Theo Eliasson), 1–4 (12.40) Stig Lindell (Helge Karlsson), 2–4 (13.57) Stig Lindell.

Andra perioden: 3–4 (26.34) Helge Karlsson (Stig Lindell, Max Olsson), 3–5 (33.54) Elliot Börjesson (Theo Eliasson, Felix Claesson), 3–6 (38.34) Gustav Corneliusson (Vincent Almslätt).

Tredje perioden: 4–6 (58.14) Elvin Berndtson (Melker Hasselström), 4–7 (59.38) Elias Kuhlin.

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hisingens IK, borta, 11 januari 19.30