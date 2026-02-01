Förlust för Nälden/Östersund U18 mot AIK-Hockey Härnösand U18 trots comeback

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 4–3 mot Nälden/Östersund U18

Viktor Andersson avgjorde för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 nu sjätte, Nälden/Östersund U18 på sjunde plats

Bortalaget Nälden/Östersund U18 kom tillbaka från underläge 3–1 till 3–3 i tredje perioden. Trots det fick laget se sig besegrat av AIK-Hockey Härnösand U18 i söndagens match i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 4–3 (2–0, 1–2, 1–1) slutade matchen.

AIK-Hockey Härnösand U18–Nälden/Östersund U18 – mål för mål

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Marcel Rakowski med assist av Viktor Andersson och Filip Ahnlund. Laget gjorde också 2–0 genom Vladislavs Martukans efter förarbete från Daniel Daksevic efter 14.58.

Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 2–1 genom Olle Alander Bäckman tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 11.50 gjorde AIK-Hockey Härnösand U18 3–1 genom Hugo Ulander och tog ett rejält grepp om matchen.

Nälden/Östersund U18 gjorde 3–2 genom Jomi Laakkonen efter 13.08 av perioden.

Efter 1.11 i tredje perioden kvitterade Nälden/Östersund U18 på nytt genom Jomi Laakkonen framspelad av Anton Söderberg och Anton Hemå. 8.24 in i tredje perioden nätade AIK-Hockey Härnösand U18:s Viktor Andersson på pass av Vladislavs Martukans och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Viktor Andersson gjorde ett mål för AIK-Hockey Härnösand U18 och spelade dessutom fram till två mål.

AIK-Hockey Härnösand U18 har tre segrar och två förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nälden/Östersund U18 har en vinst och fyra förluster och 11–21 i målskillnad.

AIK-Hockey Härnösand U18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Nälden/Östersund U18 ligger på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för AIK-Hockey Härnösand U18 är Svedjeholmen/KB65 U18. Lagen möts måndag 2 februari 19.45 i O-Rinken. Nälden/Östersund U18 tar sig an Ånge U18 hemma onsdag 4 februari 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Nälden/Östersund U18 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 1–0 (9.32) Marcel Rakowski (Viktor Andersson, Filip Ahnlund), 2–0 (14.58) Vladislavs Martukans (Daniel Daksevic).

Andra perioden: 2–1 (23.57) Olle Alander Bäckman (Erik Johansson Soler, August Hedlund), 3–1 (31.50) Hugo Ulander (Daniel Daksevic, Viktor Andersson), 3–2 (33.08) Jomi Laakkonen (Olle Alander Bäckman, Anton Hemå).

Tredje perioden: 3–3 (41.11) Jomi Laakkonen (Anton Söderberg, Anton Hemå), 4–3 (48.24) Viktor Andersson (Vladislavs Martukans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 3-0-2

Nälden/Östersund U18: 1-0-4

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 2 februari 19.45

Nälden/Östersund U18: Ånge IK, hemma, 4 februari 19.30