Förlängningsseger för Vegas mot San Jose

Vegas-seger med 4–3 efter förlängning

Reilly Smith matchvinnare för Vegas

San Jose nu sjunde, Vegas på första plats

Matchen i NHL mellan hemmalaget San Jose och gästande Vegas var oavgjord vid full tid, efter Jack Eichels kvittering till 3–3 för Vegas med bara 1 minut kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) genom Reilly Smith.

Det här var första segern för Vegas, efter förlust med 5–6 mot Los Angeles i premiären.

San Jose–Vegas – mål för mål

Första perioden var jämn. San Jose inledde bäst och tog ledningen genom Jeff Skinner efter 5.31, men Vegas kvitterade genom Brett Howden bara tre minuter senare. Efter 6.59 i andra perioden gjorde San Jose 2–1 genom Alexander Wennberg.

Vegas gjorde 2–2 genom Pavel Dorofejev efter 14.22 av perioden. San Jose tog ledningen på nytt genom Philipp Kurashev efter 2.59 i tredje perioden.

Vegas gjorde 3–3 genom Jack Eichel med 1.33 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för Vegas 1.24 in i förlängningen blev Reilly Smith med det avgörande 4–3-målet.

I nästa match möter San Jose Anaheim Ducks hemma och Vegas möter Seattle borta. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 04.00.

San Jose–Vegas 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (5.31) Jeff Skinner, 1–1 (8.09) Brett Howden (Keegan Kolesar, Ben Hutton).

Andra perioden: 2–1 (26.59) Alexander Wennberg, 2–2 (34.22) Pavel Dorofejev (Mark Stone).

Tredje perioden: 3–2 (42.59) Philipp Kurashev, 3–3 (58.27) Jack Eichel (Mark Stone, Tomas Hertl).

Förlängning: 3–4 (61.24) Reilly Smith (Shea Theodore).

Nästa match:

San Jose: Anaheim Ducks, hemma, 12 oktober

Vegas: Seattle Kraken, borta, 12 oktober