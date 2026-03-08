Förlängningsseger för Växjö mot HV 71

Växjö vann med 3–2 efter förlängning

Växjös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Olle Karlsson avgjorde för Växjö

Matchen mellan Växjö och HV 71 i U18 Nationell södra herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Växjö avgöra till 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0).

Olle Karlsson spelade en avgörande roll för Växjö med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Växjös sjunde på de senaste åtta matcherna.

SSK U18 nästa för Växjö

Emil Strålberg gjorde 1–0 till HV 71 efter 18 minuter med assist av Hugo Eriksson och Oskar Mivell.

HV 71 utökade ledningen genom Isak Alvudd efter 4.10 i andra perioden.

Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Wilmer Bergström och Sigge Isaksson.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 1.36 innan Växjö också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Olle Karlsson, framspelad av Sigge Isaksson och Max Isaksson.

Växjös Max Isaksson hade tre assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 14 mars möter Växjö SSK U18 hemma i Vida Arena 16.00 medan HV 71 spelar hemma mot Malmö 14.00.

Växjö–HV 71 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (18.54) Emil Strålberg (Hugo Eriksson, Oskar Mivell).

Andra perioden: 0–2 (24.10) Isak Alvudd (Martinus Schioldan, Fabian Merkle Rohdin), 1–2 (30.29) Wilmer Bergström (Max Isaksson, Olle Karlsson), 2–2 (33.44) Sigge Isaksson (Olle Ågren, Max Isaksson).

Förlängning: 3–2 (61.36) Olle Karlsson (Sigge Isaksson, Max Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Växjö: Södertälje SK, hemma, 14 mars 16.00

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 14 mars 14.00