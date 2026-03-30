Förlängningsseger för Philadelphia mot Dallas

Philadelphia vann med 2–1 efter förlängning

Philadelphias sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tredje raka segern för Philadelphia

Det blev en riktigt tajt match när Philadelphia tog emot Dallas i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Philadelphia var starkast och segerresultatet blev 2–1.

Segern var Philadelphias sjätte på de senaste sju matcherna.

Washington nästa för Philadelphia

Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 5–1.

Philadelphia möter Washington i nästa match borta onsdag 1 april 01.00. Dallas möter samma dag Boston borta.

Philadelphia–Dallas 2–1

NHL, Xfinity Mobile Arena

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Dallas: 1-1-3

Nästa match:

Philadelphia: Washington Capitals, borta, 1 april 01.00

Dallas: Boston Bruins, borta, 1 april 01.00