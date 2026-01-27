Förlängningsseger för NY Rangers mot Boston

Matchen i NHL mellan hemmalaget NY Rangers och gästande Boston var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 1–0). Matthew Robertson spelade en avgörande roll för NY Rangers med det vinnande målet i förlängningen.

Med det tog hemmalaget NY Rangers en skön revansch, eftersom Boston vann senaste mötet lagen emellan med hela 10–2.

NY Rangers tog ledningen i första perioden genom Will Cuylle.

Boston kvitterade till 1–1 genom Elias Lindholm efter 12.09.

NY Rangers gjorde 2–1 genom JT Miller efter 12.35 i matchen.

Boston kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.18 i andra perioden återigen genom Elias Lindholm assisterad av David Pastrnak och Charlie McAvoy. Boston gjorde också 2–3 efter 8.52 i andra perioden när Morgan Geekie fick träff på pass av David Pastrnak och Mason Lohrei.

13.43 in i tredje perioden nätade NY Rangers Will Borgen framspelad av Artemi Panarin och Alexis Lafreniere och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget NY Rangers blev Matthew Robertson som 3.53 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Bostons David Pastrnak hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har NY Rangers NY Islanders borta i UBS Arena, torsdag 29 januari 01.00. Boston spelar hemma mot Nashville onsdag 28 januari 01.00.

NY Rangers–Boston 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (9.45) Will Cuylle (Urho Vaakanainen, Noah Laba), 1–1 (12.09) Elias Lindholm (David Pastrnak, Morgan Geekie), 2–1 (12.35) JT Miller (Gabriel Perreault, Mika Zibanejad).

Andra perioden: 2–2 (23.18) Elias Lindholm (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 2–3 (28.52) Morgan Geekie (David Pastrnak, Mason Lohrei).

Tredje perioden: 3–3 (53.43) Will Borgen (Artemi Panarin, Alexis Lafreniere).

Förlängning: 4–3 (63.53) Matthew Robertson (Jonathan Quick).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 2-0-3

Boston: 3-1-1

Nästa match:

NY Rangers: New York Islanders, borta, 29 januari 01.00

Boston: Nashville Predators, hemma, 28 januari 01.00