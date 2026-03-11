Förlängningsseger för NY Islanders mot St Louis

NY Islanders vann med 4–3 efter förlängning

NY Islanders sjunde seger på de senaste nio matcherna

Mathew Barzal avgjorde för NY Islanders

Matchen mellan St Louis och NY Islanders i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 1–0).

Stor matchhjälte i förlängningen blev Mathew Barzal som stod för det avgörande målet.

Segern var NY Islanders sjunde på de senaste nio matcherna.

St Louis–NY Islanders – mål för mål

Philip Broberg gav St Louis ledningen efter fyra minuter med assist av Jimmy Snuggerud och Robert Thomas.

St Louis gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Dylan Holloway och Jimmy Snuggerud.

NY Islanders reducerade dock till 3–1 genom Jean-Gabriel Pageau med 2.10 kvar att spela av perioden.

Calum Ritchie såg till att NY Islanders reducerade igen efter 5.52 i tredje perioden. 6.51 in i tredje perioden nätade NY Islanders Bo Horvat på pass av Calum Ritchie och Mathew Barzal och kvitterade.

Stor matchhjälte för NY Islanders blev Mathew Barzal som 2.11 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

NY Islanders Mathew Barzal stod för tre poäng, varav ett mål. Jimmy Snuggerud gjorde ett mål och totalt tre poäng för St Louis.

Lagens första möte för säsongen vann St Louis med 2–1.

St Louis–NY Islanders 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (4.06) Philip Broberg (Jimmy Snuggerud, Robert Thomas).

Andra perioden: 2–0 (29.10) Dylan Holloway (Cam Fowler, Jimmy Snuggerud), 3–0 (30.37) Jimmy Snuggerud (Robert Thomas, Theo Lindstein), 3–1 (37.50) Jean-Gabriel Pageau (Matthew Schaefer, Mathew Barzal).

Tredje perioden: 3–2 (45.52) Calum Ritchie, 3–3 (46.51) Bo Horvat (Calum Ritchie, Mathew Barzal).

Förlängning: 3–4 (62.11) Mathew Barzal (Brayden Schenn, Anthony Deangelo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 4-1-0

NY Islanders: 3-0-2

