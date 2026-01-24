Förlängningsseger för Mörrums GoIS U20 mot Alvesta

Mörrums GoIS U20 segrade – 6–5 efter förlängning

Sebastian Erkenbölling avgjorde för Mörrums GoIS U20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Mörrums GoIS U20 avgöra den jämna matchen hemma mot Alvesta i U20 juniorettan syd herr. Slutresultatet blev 6–5 (2–2, 1–3, 2–0, 1–0). Stor matchhjälte 59 sekunder in i förlängningen blev Sebastian Erkenbölling som gjorde det avgörande målet.

Med det tog hemmalaget Mörrums GoIS U20 en skön revansch, eftersom Alvesta vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–1.

Mörrums GoIS U20 tog ledningen i början av första perioden genom Matei Bolocan.

Alvesta gjorde 1–1 genom Dante Hellström efter 9.44.

Mörrums GoIS U20 gjorde 2–1 genom Simon Högardh efter 12.50 i matchen.

Alvesta gjorde 2–2 genom Arvid Ottoson Knuuttila med 2.24 kvar att spela.

I andra perioden var det Alvesta som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–5.

Jonathan Thörn reducerade för Mörrums GoIS U20 tidigt i tredje perioden på passning från Edvin Gummesson och Hampus Eriksson. 10.46 in i tredje perioden nätade Mörrums GoIS U20:s Theo Löfström på pass av Sigge Grindhage och kvitterade.

I förlängningen tog det 59 sekunder innan Mörrums GoIS U20 också avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Sebastian Erkenbölling, på pass av Matei Bolocan.

Alvestas Emil Åstrand hade tre assists. Matei Bolocan stod för tre poäng, varav två mål för Mörrums GoIS U20.

Nästa motstånd för Mörrums GoIS U20 är Västervik. Alvesta tar sig an KRIF Hockey J20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 27 januari 19.00.

Mörrums GoIS U20–Alvesta 6–5 (2–2, 1–3, 2–0, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (5.18) Matei Bolocan (Sebastian Erkenbölling), 1–1 (9.44) Dante Hellström (Emil Åstrand, Hampus Ivarsson), 2–1 (12.50) Simon Högardh (Lucas Johansson Blomgren), 2–2 (17.36) Arvid Ottoson Knuuttila (Dante Hellström).

Andra perioden: 2–3 (21.02) Arvid Ottoson Knuuttila (Emil Åstrand), 3–3 (21.30) Matei Bolocan (Hugo Yngsell), 3–4 (35.39) Douglas Jonsson (Hugo Rohlin), 3–5 (37.52) William Björkman (Emil Åstrand, Douglas Jonsson).

Tredje perioden: 4–5 (43.21) Jonathan Thörn (Edvin Gummesson, Hampus Eriksson), 5–5 (50.46) Theo Löfström (Sigge Grindhage).

Förlängning: 6–5 (60.59) Sebastian Erkenbölling (Matei Bolocan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 3-1-1

Alvesta: 3-1-1

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Västerviks IK, borta, 27 januari 19.00

Alvesta: KRIF Hockey, hemma, 27 januari 19.00