Förlängningsseger för Montreal mot Calgary

Montreal vann med 2–1 efter förlängning

Montreals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mike Matheson matchvinnare för Montreal

Matchen mellan Calgary och Montreal i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Montreal avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Mike Matheson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Montreal.

Segern var Montreals sjätte på de senaste sju matcherna.

Edmonton nästa för Montreal

Montreal tog ledningen efter 17.07 genom Zachary Bolduc assisterad av Nick Suzuki och Lane Hutson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 5.56 in i tredje perioden slog Adam Klapka till och kvitterade. Mike Matheson gav Montreal ledningen efter två minuter in i fjärde perioden framspelad av Ivan Demidov och Alex Newhook.

Det här var Calgarys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Montreals fjärde uddamålsseger.

Resultatet innebär att Calgary ligger kvar på sjunde plats och Montreal toppar tabellen.

Lagen möts på nytt i Bell Centre den 8 januari.

Lördag 25 oktober 02.00 spelar Calgary borta mot Winnipeg. Montreal möter Edmonton borta i Rogers Place fredag 24 oktober 03.00.

Calgary–Montreal 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (17.07) Zachary Bolduc (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Tredje perioden: 1–1 (45.56) Adam Klapka.

Förlängning: (Ivan Demidov, Alex Newhook).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 0-1-4

Montreal: 4-0-1

Nästa match:

Calgary: Winnipeg Jets, borta, 25 oktober

Montreal: Edmonton Oilers, borta, 24 oktober