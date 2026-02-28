Förlängningsseger för Modo Hockey U20 mot Luleå

Modo Hockey U20 vann med 4–3 efter förlängning

Modo Hockey U20:s Gustav Dahlin tvåmålsskytt

Andra raka nederlaget för Luleå

Matchen mellan hemmalaget Modo Hockey U20 och gästande Luleå i U20 nationell norra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Modo Hockey U20 avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Gustav Dahlin stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Modo Hockey U20.

Gustav Dahlin gjorde två mål för Modo Hockey U20

Tsimafej Tuzin gjorde 1–0 till Luleå efter sex minuter efter förarbete från Anton Nilsson och Oskars Nils Briedis. Efter 13.30 gjorde laget 0–2 när Wille Höglund hittade rätt efter förarbete av Melvin Wande och David Thomasson.

Modo Hockey U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Harry Styf och Teodor Vettersand i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 16.09 gjorde Luleå 2–3 genom Patrik Rusznyak.

5.12 in i tredje perioden nätade Modo Hockey U20:s Gustav Dahlin på pass av Malcom Gästrin och Milan Sundström och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.45 innan Modo Hockey U20 också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Gustav Dahlin, framspelad av Hugo Hallin.

Modo Hockey U20 har tre segrar och två förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har två vinster och tre förluster och 19–15 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Modo Hockey U20 på femte plats i tabellen medan Luleå är på sjätte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 1 mars spelar Modo Hockey U20 hemma mot Skellefteå AIK U20 12.00 och Luleå mot Björklöven borta 11.00.

Modo Hockey U20–Luleå 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (6.59) Tsimafej Tuzin (Anton Nilsson, Oskars Nils Briedis), 0–2 (13.30) Wille Höglund (Melvin Wande, David Thomasson).

Andra perioden: 1–2 (21.29) Harry Styf (Sebastian Peter, John Hägglöf), 2–2 (25.02) Teodor Vettersand (Hugo Hallin), 2–3 (36.09) Patrik Rusznyak (Casper Kjölmoen, Måns Josbrant).

Tredje perioden: 3–3 (45.12) Gustav Dahlin (Malcom Gästrin, Milan Sundström).

Förlängning: 4–3 (62.45) Gustav Dahlin (Hugo Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-0-2

Luleå: 2-2-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Skellefteå, hemma, 1 mars 12.00

Luleå: IF Björklöven, borta, 1 mars 11.00