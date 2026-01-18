Förlängningsseger för Malmö mot Växjö

Malmö vann med 9–8 efter förlängning

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Figo Larsson avgjorde för Malmö

Matchen mellan hemmalaget Växjö och gästande Malmö i U18 Nationell södra herr var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Malmös Leo Tjälldén. I förlängningen kunde Malmö avgöra till 9–8 (3–3, 4–3, 1–2, 1–0) genom Figo Larsson efter 4. 50 och fullborda vändningen.

Efter tre segrar i rad för Växjö tog det stopp. Malmö tog i stället fjärde segern i rad.

Växjö–Malmö – mål för mål

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Malmö som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–7.

Vincent Bengtsson och William Landström såg till att Växjö vände till ledning med 8–7.

Malmö kvitterade till 8–8 genom Leo Tjälldén med knappt tre minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 4.50 innan Malmö också avgjorde till 9–8. Stor matchhjälte blev Figo Larsson, på pass av Leo Tjälldén och Oliver Andrle.

Växjös Yelverton Lindberg Steén hade fem assists, Vincent Bengtsson stod för två mål och två assists och Simon Sejc gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Figo Larsson gjorde två mål och spelade fram till två mål, Jack Silvander Jarevik gjorde ett mål och två assist, Oliver Andrle hade tre assists, Sigge Larsson gjorde ett mål och två assist, Leo Tjälldén gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Jonathan Sandberg gjorde två mål och en assist och Alexandre Monarque gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Malmö.

Det här betyder att Växjö nu ligger på andra plats i tabellen och Malmö är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Växjö Lakers HC vann de två första mötena. IF Malmö Redhawks vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Växjö Linköping HC U18 borta i Stångebro Ishall, torsdag 22 januari 19.00. Malmö spelar hemma mot Rögle onsdag 21 januari 19.15.

Växjö–Malmö 8–9 (3–3, 3–4, 2–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.41) Kalle Broberg (Simon Sejc, Yelverton Lindberg Steén), 1–1 (6.53) Alexandre Monarque (Frank Modig, Noel Stenlund), 1–2 (10.28) Jonathan Sandberg (Jack Silvander Jarevik, Figo Larsson), 2–2 (13.25) William Axberg (Vincent Bengtsson), 2–3 (14.33) Sigge Larsson (Alexandre Monarque), 3–3 (18.29) Vincent Bengtsson (Elias Brander-Nilsson, Josef Krantz).

Andra perioden: 3–4 (20.15) Figo Larsson (Oliver Andrle, Leo Tjälldén), 3–5 (21.28) Jonathan Sandberg (Oliver Andrle, Jack Silvander Jarevik), 4–5 (22.49) Simon Sejc (Yelverton Lindberg Steén, William Axberg), 4–6 (29.39) Alexandre Monarque (Sigge Larsson, Frank Modig), 5–6 (31.09) William Landström (Simon Sejc, Yelverton Lindberg Steén), 6–6 (32.52) Carl Sandahl (Vincent Bengtsson, Yelverton Lindberg Steén), 6–7 (38.15) Jack Silvander Jarevik (Noel Stenlund, Figo Larsson).

Tredje perioden: 7–7 (40.49) Vincent Bengtsson (Yelverton Lindberg Steén, Carl Sandahl), 8–7 (53.52) William Landström (Wilmer Bergström), 8–8 (57.35) Leo Tjälldén (Sigge Larsson, Jonathan Sandberg).

Förlängning: 8–9 (64.50) Figo Larsson (Leo Tjälldén, Oliver Andrle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, borta, 22 januari 19.00

Malmö: Rögle BK, hemma, 21 januari 19.15