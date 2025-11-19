Förlängningsseger för Kungälv mot Tyringe

Kungälv segrade – 3–2 efter förlängning

Tony Pappila avgjorde för Kungälv

Tyringes sjunde raka förlust

Matchen mellan hemmalaget Kungälv och gästande Tyringe i hockeyettan södra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Kungälv avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0). Tony Pappila blev matchhjälte för Kungälv med sitt mål i förlängningen.

– Otroligt skönt och oerhört viktigt med en vinst ikväll. Första perioden blir väldigt hafsig och vi kommer inte upp i den nivå som vi vill ha. I andra gör vi det som vi kommit överens om och kan starta tredje i ledning, men den blir återigen väldigt ryckig med utvisningar och dåliga beslut. Vi tar oss samman efter ett grymt bra boxplay och stänker dit vinstmålet i förlängningen, kommenterade Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo.

Vita Hästen nästa för Kungälv

Den första perioden slutade mållös. Efter 2.24 i andra perioden gjorde Kungälv 1–0 genom Eric Österman.

Tyringe kvitterade till 1–1 genom Gustaf Berling efter 8.51 av perioden.

Kungälv tog ledningen på nytt genom Oliver Gabay efter 11.15. 7.43 in i tredje perioden nätade Tyringes Oskar Tängerby på pass av Teodor Forssander och Ludwig Laband och kvitterade. I förlängningen tog det 3.06 till Kungälv avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Tony Pappila, på pass av Alexander Labraaten och Arvid Fagerberg.

Det här var Kungälvs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tyringes fjärde uddamålsförlust.

Kungälv ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Tyringe är på 16:e plats.

Den 21 januari möts lagen återigen, då i Tyrs Hov Sportcentra.

Kungälv tar sig an Vita Hästen i nästa match borta fredag 21 november 19.00. Tyringe möter Huddinge hemma söndag 23 november 16.00.

Kungälv–Tyringe 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Oasen

Andra perioden: 1–0 (22.24) Eric Österman (Linus Jonasson, Alfred Persson), 1–1 (28.51) Gustaf Berling (Algot Blomdahl- Arnoldsson, Simon Sundqvist), 2–1 (31.15) Oliver Gabay (Mack Keryluk, Alexander Olsén).

Tredje perioden: 2–2 (47.43) Oskar Tängerby (Teodor Forssander, Ludwig Laband).

Förlängning: 3–2 (63.06) Tony Pappila (Alexander Labraaten, Arvid Fagerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-0-3

Tyringe: 0-1-4

Nästa match:

Kungälv: HC Vita Hästen, borta, 21 november

Tyringe: Huddinge IK, hemma, 23 november