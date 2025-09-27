Förlängningsseger för Djurgården mot Modo Hockey U20

Djurgården-seger med 3–2 efter förlängning

Hampus Zirath matchvinnare för Djurgården

Modo Hockey U20:s tredje raka förlust

Matchen i U20 nationell norra mellan hemmalaget Modo Hockey U20 och gästande Djurgården var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0). Hampus Zirath blev matchhjälte för Djurgården med sitt mål i förlängningen.

– En tajt match mellan två lag som spelar fysiskt och tävlar i varje duell. Vi börjar matchen riktigt bra och borde ha tagit ledningen. Vi är väldigt nöjda med vårt spel i period 1 och två. I tredje tar Djurgården över något, men starkt att vi lyckas kvittera och få med oss en pinne, kommenterade Modo Hockey U20:s huvudtränare Emil Svelander.

Modo Hockey U20–Djurgården – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 9.23 i andra perioden gjorde Djurgården 0–1 genom Marcus Nordmark.

Modo Hockey U20 kvitterade till 1–1 genom Viggo Lundström efter 11.29 av perioden.

Djurgården gjorde 1–2 genom Leon Bjelkelöv Brunn efter 19.06. 4.52 in i tredje perioden slog Gordon Palmgren till och kvitterade. I förlängningen tog det 2.40 till Djurgården avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Hampus Zirath, framspelad av Max Lind och Liam Redstedt.

Modo Hockey U20 har nu fyra poäng efter fyra spelade matcher medan Djurgården har sex poäng efter fem matcher.

I nästa match, söndag 28 september 12.00, har Modo Hockey U20 AIK hemma i Hägglunds Arena, medan Djurgården spelar borta mot Björklöven.

Modo Hockey U20–Djurgården 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Andra perioden: 0–1 (29.23) Marcus Nordmark (Fred Nord, Ted Tuomarila), 1–1 (31.29) Viggo Lundström (Kalle Byström), 1–2 (39.06) Leon Bjelkelöv Brunn (Theo Stockselius, Viktor Hedlund).

Tredje perioden: 2–2 (44.52) Gordon Palmgren.

Förlängning: 2–3 (62.40) Hampus Zirath (Max Lind, Liam Redstedt).

Nästa match:

Modo Hockey U20: AIK, hemma, 28 september

Djurgården: IF Björklöven, borta, 28 september