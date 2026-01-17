Förlängningsseger för Boro/Vetlanda mot Mörrums GoIS U20

Boro/Vetlanda vann med 3–2 efter förlängning

Boro/Vetlandas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Olle Karlsson gjorde två mål för Boro/Vetlanda

Matchen i U20 juniorettan syd herr mellan hemmalaget Mörrums GoIS U20 och gästande Boro/Vetlanda var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0). Olle Karlsson blev matchhjälte för Boro/Vetlanda med sitt mål i förlängningen.

Segern var Boro/Vetlandas sjätte på de senaste sju matcherna.

Olle Karlsson tvåmålsskytt för Boro/Vetlanda

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 6.15 in i andra perioden som Mörrums GoIS U20 tog ledningen genom Matei Bolocan med assist av Oscar Seydlitz och Edvin Gummesson.

Därefter fixade Boro/Vetlandas Axel Petersson och Olle Karlsson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Mörrums GoIS U20 kvitterade till 2–2 genom Sebastian Erkenbölling i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Boro/Vetlanda blev Olle Karlsson som 2.28 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Olle Karlsson gjorde två mål för Boro/Vetlanda och ett assist.

Lagen möts på nytt i Hydro Arena den 21 februari.

Nästa motstånd för Mörrums GoIS U20 är Alvesta. Boro/Vetlanda tar sig an Västervik hemma. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 14.00.

Mörrums GoIS U20–Boro/Vetlanda 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Andra perioden: 1–0 (26.15) Matei Bolocan (Oscar Seydlitz, Edvin Gummesson).

Tredje perioden: 1–1 (48.14) Olle Karlsson, 1–2 (52.23) Axel Petersson (Olle Karlsson), 2–2 (53.44) Sebastian Erkenbölling (Viggo Mattsson Ekeflod, Edvin Gummesson).

Förlängning: 2–3 (62.28) Olle Karlsson (Wille Krafft-Hernegård, Hampus Arvsäter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 2-1-2

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Alvesta SK, hemma, 24 januari 14.00

Boro/Vetlanda: Västerviks IK, hemma, 24 januari 14.00