Florida vann borta mot Ottawa

Florida vann med 3–2 mot Ottawa

Gustav Forsling avgjorde för Florida

Ottawas fjärde raka förlust

Florida tog till slut hem segern mot Ottawa i matchen borta i Canadian Tire Centre på söndagen. Matchen i NHL slutade 2–3 (1–1, 0–1, 1–1).

I och med detta har Ottawa fyra förluster i rad.

Ottawa–Florida – mål för mål

Ottawa tog ledningen efter 4.03 genom Fabian Zetterlund efter förarbete från Shane Pinto och Claude Giroux. Efter 11.34 kvitterade Florida när Evan Rodrigues slog till på pass av Aaron Ekblad och Mackie Samoskevich.

Florida gjorde också 1–2 efter 13.13 i andra perioden när Carter Verhaeghe fick träff på pass av Gustav Forsling och Anton Lundell.

3.48 in i tredje perioden slog Gustav Forsling till framspelad av Aaron Ekblad och Carter Verhaeghe och ökade ledningen. Ottawa reducerade till 2–3 med 1.42 kvar att spela genom Claude Giroux efter förarbete av Jake Sanderson och Shane Pinto. Mer än så blev det dock inte för Ottawa.

När lagen senast möttes vann Florida med 6–2.

Ottawa tar sig an Vancouver i nästa match hemma onsdag 14 januari 01.00. Florida möter Buffalo borta tisdag 13 januari 01.00.

Ottawa–Florida 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (4.03) Fabian Zetterlund (Shane Pinto, Claude Giroux), 1–1 (11.34) Evan Rodrigues (Aaron Ekblad, Mackie Samoskevich).

Andra perioden: 1–2 (33.13) Carter Verhaeghe (Gustav Forsling, Anton Lundell).

Tredje perioden: 1–3 (43.48) Gustav Forsling (Aaron Ekblad, Carter Verhaeghe), 2–3 (58.18) Claude Giroux (Jake Sanderson, Shane Pinto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-0-4

Florida: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Vancouver Canucks, hemma, 14 januari 01.00

Florida: Buffalo Sabres, borta, 13 januari 01.00