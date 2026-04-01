Florida tog hem segern mot Ottawa – Carter Verhaeghe matchvinnare

Florida vann med 6–3 mot Ottawa

Florida vann mötet med Ottawa på hemmaplan med 6–3 (5–0, 1–2, 0–1) på onsdagen i NHL.

Florida var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Ottawa reducerade dock till 5–1 genom Drake Batherson tidigt i andra perioden av perioden.

Florida ökade ledningen till 6–1 genom Matthew Tkachuk efter 12.41.

Ottawa gjorde 6–2 genom Jordan Spence med 4.46 kvar att spela av perioden.

Michael Amadio såg till att Ottawa reducerade igen efter 4.29 i tredje perioden på pass av Ridly Greig och Lassi Thomson.

Matthew Tkachuk gjorde ett mål för Florida och tre målgivande passningar, Carter Verhaeghe gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Niko Mikkola hade tre assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Florida med 16–18 och Ottawa med 13–17 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Florida Panthers vunnit.

I nästa match möter Florida Boston hemma och Ottawa möter Buffalo hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 april 01.00.