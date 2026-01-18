Florida säkrade seger mot Washington

Seger för Florida med 5–2 mot Washington

Uvis Janis Balinskis matchvinnare för Florida

Andra raka förlusten för Washington

Florida vann matchen på bortaplan mot Washington i NHL på söndagen. 2–5 (0–1, 2–2, 0–2) slutade matchen.

Washington–Florida – mål för mål

A.J Greer gav Florida ledningen efter 13.23 på passning från Sam Bennett och Aaron Ekblad.

Därefter fixade Washingtons Jakob Chychrun att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål.

Sam Bennett och Uvis Janis Balinskis gjorde att Florida vände till underläget till ledning med 2–3.

Anton Lundell stod för målet när laget ökade också ledningen till 2–4 med 1.20 kvar att spela med assist av Sam Reinhart. Florida punkterade matchen med ett 2–5-mål med 32 sekunder kvar att spela genom Carter Verhaeghe.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Florida Panthers vunnit.

Måndag 19 januari 22.00 spelar Washington borta mot Colorado.

Washington–Florida 2–5 (0–1, 2–2, 0–2)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (13.23) A.J Greer (Sam Bennett, Aaron Ekblad).

Andra perioden: 1–1 (22.04) Jakob Chychrun (Aljaksej Protas, John Carlson), 2–1 (30.04) Jakob Chychrun (John Carlson, Nic Dowd), 2–2 (31.40) Sam Bennett (Carter Verhaeghe, Niko Mikkola), 2–3 (35.16) Uvis Janis Balinskis (Anton Lundell, Sam Reinhart).

Tredje perioden: 2–4 (58.40) Anton Lundell (Sam Reinhart), 2–5 (59.28) Carter Verhaeghe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-0-3

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Colorado Avalanche, borta, 19 januari 22.00