Florida har fyra raka segrar – vann mot Carolina med 4–3

  • Florida vann med 4–3 efter straffar

  • Floridas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

  • Fjärde raka segern för Florida

Florida är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i NHL, efter 4–3 efter straffar hemma mot serieledande Carolina. Det innebär också att Carolina förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Florida–Carolina – mål för mål

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Florida med 18–13 och Carolina med 17–12 i målskillnad.

Carolina möter Tampa Bay borta söndag 21 december 01.00.

