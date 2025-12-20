Florida har fyra raka segrar – vann mot Carolina med 4–3
- Florida vann med 4–3 efter straffar
- Floridas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Fjärde raka segern för Florida
Florida är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i NHL, efter 4–3 efter straffar hemma mot serieledande Carolina. Det innebär också att Carolina förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.
Florida–Carolina – mål för mål
Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Florida med 18–13 och Carolina med 17–12 i målskillnad.
Carolina möter Tampa Bay borta söndag 21 december 01.00.
