Florida har fyra raka segrar – vann mot Carolina med 4–3

Florida vann med 4–3 efter straffar

Floridas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Fjärde raka segern för Florida

Florida är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i NHL, efter 4–3 efter straffar hemma mot serieledande Carolina. Det innebär också att Carolina förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Florida–Carolina – mål för mål

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Florida med 18–13 och Carolina med 17–12 i målskillnad.

Carolina möter Tampa Bay borta söndag 21 december 01.00.