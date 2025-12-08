Florida besegrade NY Islanders på hemmaplan

Florida-seger med 4–1 mot NY Islanders

Carter Verhaeghe matchvinnare för Florida

Andra raka segern för Florida

Florida segrade mot NY Islanders på hemmaplan i Amerant Bank Arena i NHL. 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Tidigare under dagen vann NY Islanders på hemmaplan mot Tampa Bay med 2–0.

Utah Mammoth nästa för Florida

Florida tog ledningen efter tolv minuters spel genom Uvis Balinskis framspelad av Mackie Samoskevich och AJ Greer.

Efter 7.05 i andra perioden nätade Carter Verhaeghe på pass av Jeff Petry och Sam Bennett och gjorde 2–0.

NY Islanders Mathew Barzal gjorde 2–1 efter 8.58 framspelad av Matthew Schaefer och Ryan Pulock.

14 minuter in i tredje perioden satte Seth Jones pucken på pass av Anton Lundell och Sam Reinhart och ökade ledningen.

Efter 17.06 nätade Sam Reinhart framspelad av Gustav Forsling och ökade ledningen för Florida.

Florida ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan NY Islanders ligger på tredje plats.

I nästa match möter Florida Utah Mammoth borta på torsdag 11 december 03.00. NY Islanders möter Vegas onsdag 10 december 01.00 hemma.

Florida–NY Islanders 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (12.23) Uvis Balinskis (Mackie Samoskevich, AJ Greer).

Andra perioden: 2–0 (27.05) Carter Verhaeghe (Jeff Petry, Sam Bennett), 2–1 (28.58) Mathew Barzal (Matthew Schaefer, Ryan Pulock).

Tredje perioden: (Anton Lundell, Sam Reinhart), 4–1 (57.06) Sam Reinhart (Gustav Forsling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Utah Mammoth, borta, 11 december

NY Islanders: Vegas Golden Knights, hemma, 10 december