Florida avgjorde i förlängningen mot Columbus

Florida segrade – 2–1 efter förlängning

Sam Reinhart matchvinnare för Florida

Tredje raka segern för Florida

Floridas väg till seger mot Columbus hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen.

Sam Reinhart blev matchhjälte för Florida med sitt mål i förlängningen.

Florida–Columbus – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

13.01 in i andra perioden gjorde Columbus 1–0. Målskytt var Adam Fantilli på pass av Mason Marchment.

Florida kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.28 i tredje perioden genom Sam Bennett med assist av Sam Reinhart och Mackie Samoskevich.

I förlängningen tog det 2.20 innan Florida också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Sam Reinhart, på pass av Matthew Tkachuk och Mike Benning.

Resultatet innebär att Florida ligger kvar på sjunde plats i Atlantic division och Columbus på fjärde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Florida Seattle borta på måndag 16 mars 01.00. Columbus möter Philadelphia söndag 15 mars 00.30 borta.

Florida–Columbus 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 0–1 (33.01) Adam Fantilli (Mason Marchment).

Tredje perioden: 1–1 (41.28) Sam Bennett (Sam Reinhart, Mackie Samoskevich).

Förlängning: 2–1 (62.20) Sam Reinhart (Matthew Tkachuk, Mike Benning).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Columbus: 2-3-0

Nästa match:

Florida: Seattle Kraken, borta, 16 mars 01.00

Columbus: Philadelphia Flyers, borta, 15 mars 00.30