Flemingsberg vann trots uppryckning av Enköping

Flemingsberg segrade – 6–3 mot Enköping

Flemingsbergs femte seger på de senaste sex matcherna

Andrii Smirnykh matchvinnare för Flemingsberg

Matchen mellan Flemingsberg och Enköping i U18 regional öst fortsättning vår slutade 6–3 (4–0, 1–2, 1–1). Hemmalaget Flemingsberg gjorde en riktigt stark första period och ledde med 4–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Enköping lyfte sig.

Segern var Flemingsbergs femte på de senaste sex matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Flemingsberg–Enköping – mål för mål

Flemingsberg stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 4.05 i andra perioden ökade Flemingsberg på till 5–0 på nytt genom Andrii Smirnykh.

Enköping reducerade dock till både 5–1 och 5–2 genom Joakim Ståhl och Einar Genberg i andra perioden.

11.32 in i tredje perioden fick Liam Thunberg Josende utdelning på nytt och ökade ledningen. 13.54 in i perioden satte Neo Aronsson pucken på pass av Joakim Ståhl och Einar Genberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Enköping.

Enköpings Einar Genberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsberg med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 26 februari. Då möter Flemingsberg Sollentuna 19.20. Enköping tar sig an Värmdö hemma 19.40.

Flemingsberg–Enköping 6–3 (4–0, 1–2, 1–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (3.00) Liam Thunberg Josende (Wilton Bergman, Tomas Chautur), 2–0 (3.52) Melvin Karlsson (Joakim Dahl, Tomas Chautur), 3–0 (13.47) August Tuvinger (Philip Dymkowski, William Brozin), 4–0 (14.41) Andrii Smirnykh (Viking Liljeqvist).

Andra perioden: 5–0 (24.05) Andrii Smirnykh (Daniels Mangulis), 5–1 (29.56) Joakim Ståhl (Einar Genberg), 5–2 (35.13) Einar Genberg (Svante Lilja).

Tredje perioden: 6–2 (51.32) Liam Thunberg Josende, 6–3 (53.54) Neo Aronsson (Joakim Ståhl, Einar Genberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Enköping: 0-0-5

Nästa match:

Flemingsberg: Sollentuna HC, borta, 26 februari 19.20

Enköping: Värmdö HC, hemma, 26 februari 19.40