Fjärde raka för IFK Täby HC efter seger mot Östhammars SK U20

IFK Täby HC-seger med 6–2 mot Östhammars SK U20

Viktor Westerlund tremålsskytt för IFK Täby HC

Oscar Aderskog avgjorde för IFK Täby HC

Formen är bra just nu för IFK Täby HC. På söndagen kom fjärde raka segern i U20 Div 1 östra A herr, 6–2 (3–1, 0–1, 3–0), borta mot Östhammars SK U20. Det innebär att Östhammars SK U20 åkte på fjärde raka förlusten.

IFK Täby HC:s Viktor Westerlund tremålsskytt

IFK Täby HC stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.19.

Östhammars SK U20 reducerade dock till 1–3 genom Alex Nilsson efter 19.23. Efter 1.52 reducerade Östhammars SK U20:s Theo Bladh på nytt på pass av Philip Wallin och Elias Tegelberg. Även i tredje perioden var IFK Täby HC starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Viktor Westerlund, Vilgot Rietz och Sebastian Falck och avgjorde matchen.

Viktor Westerlund gjorde tre mål för IFK Täby HC, Vilgot Rietz stod för tre poäng, varav ett mål och Sebastian Falck gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Östhammars SK U20 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. IFK Täby HC har tolv poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 november i Tibble Ishall.

Östhammars SK U20 tar sig an Väsby i nästa match borta lördag 25 oktober 18.45. IFK Täby HC möter samma dag 18.35 Järfälla hemma.

Östhammars SK U20–IFK Täby HC 2–6 (1–3, 1–0, 0–3)

U20 Div 1 östra A herr, ÖSK-hallen

Första perioden: 0–1 (0.45) Viktor Westerlund (Vilgot Rietz, Sebastian Falck), 0–2 (2.49) Viktor Westerlund (Kristofers Riekstins), 0–3 (5.04) Oscar Aderskog, 1–3 (19.23) Alex Nilsson (Elias Tegelberg, Axel Lindström).

Andra perioden: 2–3 (21.52) Theo Bladh (Philip Wallin, Elias Tegelberg).

Tredje perioden: 2–4 (47.37) Viktor Westerlund (Sebastian Falck, Hugo Vrethammar), 2–5 (50.30) Vilgot Rietz, 2–6 (53.03) Sebastian Falck (Vilgot Rietz, Adam Lexmark).

Nästa match:

Östhammars SK U20: Väsby IK HK, borta, 25 oktober

IFK Täby HC: Järfälla HC, hemma, 25 oktober