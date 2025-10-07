Filip Frnka i målform när IF Troja-Ljungby vann mot Karlskrona

IF Troja-Ljungby segrade – 6–3 mot Karlskrona

Filip Frnka tvåmålsskytt för IF Troja-Ljungby

Jacob Samuelsson avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby vann mot gästande Karlskrona i U20 region syd herr. 6–3 (1–1, 3–1, 2–1) slutade matchen på tisdagen.

– Börjar svagt där vi är passiva men ju längre matchen går blir vi mer beslutsamma och litar på vårt spel. Tredje perioden spelar vi av genom att ta rätt beslut i rätt lägen, kommenterade IF Troja-Ljungbys tränare Wille Bengtsson efter matchen.

Filip Frnka med två mål för IF Troja-Ljungby

Första perioden var jämn. IF Troja-Ljungby inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Linus Johansson efter 3.47, men Karlskrona kvitterade genom Emil Jakobsen Saaby efter 15.33. IF Troja-Ljungby hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 6.12 genom Filip Frnka och gick upp till 3–1 innan Karlskrona svarade.

I periodpausen hade IF Troja-Ljungby ledningen med 4–2. 14.39 in i tredje perioden nätade Karlskronas Isak Dabäck på pass av Olle Willén och Emil Jakobsen Saaby och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Karlskrona.

Jaidy Van Mourik stod för målet när IF Troja-Ljungby ökade ledningen till 5–3 med 31 sekunder kvar att spela framspelad av Ossian Duveskog.

Laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 17 sekunder kvar att spela på nytt genom Filip Frnka. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Det här betyder att IF Troja-Ljungby nu ligger på sjunde plats i tabellen och Karlskrona är på femte plats.

Den 18 november möts lagen återigen, då i NKT Arena.

IF Troja-Ljungby tar sig an Olofström i nästa match borta lördag 11 oktober 16.30. Karlskrona möter samma dag 12.00 Hanhals hemma.

IF Troja-Ljungby–Karlskrona 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (3.47) Linus Johansson (Ossian Duveskog, Jaidy Van Mourik), 1–1 (15.33) Emil Jakobsen Saaby.

Andra perioden: 2–1 (26.12) Filip Frnka (Olle Petersson, Viktor Berg), 3–1 (33.16) Noel Strandlund (Linus Johansson, Paul Johannson), 3–2 (34.05) Ville Nyberg (Emil Norrtorp, Loke Telleborn), 4–2 (35.21) Jacob Samuelsson.

Tredje perioden: 4–3 (54.39) Isak Dabäck (Olle Willén, Emil Jakobsen Saaby), 5–3 (59.29) Jaidy Van Mourik (Ossian Duveskog), 6–3 (59.43) Filip Frnka.

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Olofströms IK, borta, 11 oktober

Karlskrona: Hanhals IF, hemma, 11 oktober