Filip Eriksson låg bakom segern för Luleå mot Malmö

Seger för Luleå med 5–0 mot Malmö

Filip Eriksson tremålsskytt för Luleå

Luleå utan insläppt mål

Ett hattrick stod Luleås Filip Eriksson för i matchen mot Malmö i SHL. Luleå vann på hemmaplan med 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Luleå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 6.50 i andra perioden slog Filip Eriksson till på nytt, på pass av Frederic Allard och gjorde 4–0. Till slut kom också 5–0 genom Filip Eriksson efter 5.35 i tredje perioden.

Filip Eriksson gjorde tre mål för Luleå och ett målgivande pass.

När lagen senast möttes blev det seger för Luleå med 3–1.

På tisdag 16 september 19.00 spelar Luleå borta mot Brynäs, och Malmö borta mot Färjestad.

Luleå–Malmö 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (0.11) Filip Eriksson (Jesper Sellgren), 2–0 (1.42) Markus Nurmi (Eetu Koivistoinen), 3–0 (19.33) Jakob Ihs-Wozniak (Erik Gustafsson, Filip Eriksson).

Andra perioden: 4–0 (26.50) Filip Eriksson (Frederic Allard).

Tredje perioden: 5–0 (45.35) Filip Eriksson.

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, borta, 16 september

Malmö: Färjestads BK, borta, 16 september