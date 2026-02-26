Svårstoppade Kalmar fortsätter vinna – 4–2 mot Nässjö

Kalmar vann med 4–2 mot Nässjö

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Theo Eriksson matchvinnare för Kalmar

På torsdagen kom femte raka segern i U18 division 1 syd B vår för Kalmar. Det blev 4–2 (0–0, 2–2, 2–0) på hemmaplan mot Nässjö. Det innebär att Nässjö åkte på femte raka förlusten.

Kalmars lagledare Fredrik Johansson kommenterade matchen:

– För att citera domaren. Det är roligt när två lag som vill spela hockey möts.

Kalmar–Nässjö – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 3.11 i andra perioden gjorde Kalmar 1–0 genom Levis Wahllöf.

Simon Ljungqvist och Kalle Westerström såg till att Nässjö vände till ledning med 1–2.

Kalmar kvitterade till 2–2 genom Albin Johansson.

8.49 in i tredje perioden nätade Kalmars Theo Eriksson framspelad av Melker Karlsson och Ludvig Joelsson och gav laget ledningen. Efter 16.16 slog Troy Friman till på pass av Levis Wahllöf och William Katiska och ökade ledningen för Kalmar. 4–2-målet blev matchens sista.

Nässjö ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på tredje plats. Så sent som den 31 januari låg Nässjö på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Kalmar och Nässjö den här säsongen. Nässjö HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kalmar HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 1 mars 14.00 möter Kalmar Boro/Vetlanda J18 borta i Hydro Arena medan Nässjö spelar hemma mot Gislaveds SK U18.

Kalmar–Nässjö 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Andra perioden: 1–0 (23.11) Levis Wahllöf (Alexander Kitanovski, Troy Friman), 1–1 (26.37) Kalle Westerström (Leo Beiron), 1–2 (36.16) Simon Ljungqvist (Adam Rooth, Viggo Svärd Sandelius), 2–2 (37.11) Albin Johansson (William Katiska).

Tredje perioden: 3–2 (48.49) Theo Eriksson (Melker Karlsson, Ludvig Joelsson), 4–2 (56.16) Troy Friman (Levis Wahllöf, William Katiska).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Nässjö: 0-0-5

Nästa match:

Kalmar: Boro/Vetlanda HC, borta, 1 mars 14.00

Nässjö: Gislaveds SK, hemma, 1 mars 14.00