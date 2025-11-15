Felix Hälldahl tremålskytt i Örnsköldsvik Hockeys seger mot Enköping

Örnsköldsvik Hockey vann med 6–5 efter förlängning

Felix Hälldahl gjorde tre mål för Örnsköldsvik Hockey

Carl Jacobson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Felix Hälldahl stod för ett hattrick när Örnsköldsvik Hockey besegrade Enköping på hemmaplan med 6–5 (3–0, 0–3, 2–2, 1–0) efter förlängning i hockeyettan norra.

Carl Jacobson slog till 3.52 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Felix Hälldahl gjorde tre mål för Örnsköldsvik Hockey

I första perioden var det Örnsköldsvik Hockey som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

Enköping hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Enköping gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Elias Ivansson och Romeo Ekfeldt.

Örnsköldsvik Hockey reducerade och kvitterade till 5–5 genom två mål av Felix Hälldahl med knappt fem minuter kvar att spela. Stor matchhjälte för Örnsköldsvik Hockey blev Carl Jacobson som 3.52 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Felix Hälldahl gjorde tre mål för Örnsköldsvik Hockey och två målgivande passningar, Linus Håkansson hade tre assists och Carl Jacobson stod för två mål och ett assist. Romeo Ekfeldt gjorde två mål och en assist för Enköping.

Örnsköldsvik Hockey har två segrar och tre förluster och 17–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har en vinst och fyra förluster och 13–21 i målskillnad.

För Örnsköldsvik Hockey gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Enköping är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Örnsköldsvik Hockey är Surahammar. Enköping tar sig an Clemensnäs borta. Båda matcherna spelas söndag 16 november 14.00.

Örnsköldsvik Hockey–Enköping 6–5 (3–0, 0–3, 2–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (3.56) Carl Jacobson (Felix Hälldahl, Linus Håkansson), 2–0 (15.57) Felix Hälldahl (Linus Håkansson), 3–0 (19.52) Frans Westberg-Gren (Felix Hälldahl, Carl Jacobson).

Andra perioden: 3–1 (22.51) Adam Lidström (Edvin Wiklund, Gustav Eriksson), 3–2 (28.02) Romeo Ekfeldt, 3–3 (28.36) Tim Almgren (Lukas Carlsson, Leon Okonkwo Prada).

Tredje perioden: 3–4 (41.09) Elias Ivansson (Romeo Ekfeldt, Petter Eriksson), 3–5 (48.03) Romeo Ekfeldt (Tim Almgren), 4–5 (52.15) Felix Hälldahl (William Falkenhäll), 5–5 (55.53) Felix Hälldahl (Linus Håkansson).

Förlängning: 6–5 (63.52) Carl Jacobson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 2-0-3

Enköping: 1-1-3

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Surahammars IF, hemma, 16 november

Enköping: Clemensnäs HC, borta, 16 november