Felix Ehrling fixade segern för Malung i matchen mot Falu J18

Malung-seger med 8–5 mot Falu J18

Felix Ehrling med fyra mål för Malung

Andra raka segern för Malung

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Malungs Felix Ehrling i matchen mellan Malung och Falu J18 i U18 division 1 västra B herr. Felix Ehrling stod för hela fyra mål i matchen som Malung vann på hemmaplan med 8–5 (3–2, 2–2, 3–1).

Malungs Felix Ehrling fyramålsskytt

Malung var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–4.

2.29 in i tredje perioden slog Felix Ehrling till återigen framspelad av Tyler Sjölin och Noah Bollner och ökade ledningen.

Falu J18 reducerade till 6–5 redan efter efter 2.57 i tredje perioden genom Alexander Lundin-Larsson. Fler mål än så blev det inte för Falu J18.

Efter 4.32 slog Max Bengtsson till på pass av Vidar Wigander och ökade ledningen för Malung.

Felix Ehrling stod för målet när laget punkterade matchen med ett 8–5-mål med 29 sekunder kvar att spela assisterad av Artur Yanchalouski. 8–5-målet blev matchens sista.

Malung tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Lugnets Ishall.

Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Lugnets Ishall.

Nästa motstånd för Malung är Orsa. Lagen möts torsdag 23 oktober 19.00 i Orsa Ishall. Falu J18 tar sig an Orsa hemma söndag 26 oktober 17.45.

Malung–Falu J18 8–5 (3–2, 2–2, 3–1)

U18 division 1 västra B herr, Björbo Ishall

Första perioden: 0–1 (0.29) Trulls Bjurström (Liam Renström, Hugo Liljeqvist), 0–2 (5.20) Walter Knutsson (Liam Andersson, Robin Åhnström), 1–2 (5.41) Neo Jacobsson (Wilgot Kareliusson Borg), 2–2 (7.54) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski), 3–2 (18.00) Erik Ström (Samuel Frisk Wesström, Felix Ehrling).

Andra perioden: 3–3 (20.46) Liam Renström (Hugo Liljeqvist), 4–3 (22.57) Erik Ström (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström), 4–4 (32.54) Lucas Carlsson (Alexander Lundin-Larsson, Anton Sundberg), 5–4 (38.57) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Noah Bollner).

Tredje perioden: 6–4 (42.29) Felix Ehrling (Tyler Sjölin, Noah Bollner), 6–5 (42.57) Alexander Lundin-Larsson, 7–5 (44.32) Max Bengtsson (Vidar Wigander), 8–5 (59.31) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski).

Nästa match:

Malung: Orsa IK, borta, 23 oktober

Falu J18: Orsa IK, hemma, 26 oktober