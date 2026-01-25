Färjestads starka svit mot HV 71 fortsätter

Färjestad-seger med 5–4 efter förlängning

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Mikkel Eriksen med två mål för Färjestad

HV 71 har varit lite av ett drömmotstånd för Färjestad. På söndagen tog Färjestad ännu en seger borta mot HV 71. Matchen i U20 nationell södra slutade 5–4 (1–0, 3–1, 0–3, 1–0) efter förlängning. Det var Färjestads fjärde raka seger mot just HV 71.

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte så här om matchen:

– Gör en bra match, egentligen. Vi åker på några utvisningar i början av tredje, där motståndaren gör några mål och då är det match igen. Får ändå med oss två poäng och får vara nöjda med det. Vi kämpar på och får ta sikte på kommande vecka med nya viktiga poäng på spel.

Mikkel Eriksen blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 1.24 in i förlängningen.

Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna.

Mikkel Eriksen tvåmålsskytt för Färjestad

Oliver Marcelius gjorde 1–0 till Färjestad efter 14 minuter framspelad av Douglas Sättermann.

Efter 4.32 i andra perioden gjorde Färjestad 0–2 genom Mikkel Eriksen.

HV 71 reducerade dock till 1–2 genom Wille Magnertoft efter 5.35 av perioden.

Färjestad gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Axel Lindberg och Joe Wahlund.

HV 71 reducerade och kvitterade till 4–4 i början av tredje perioden i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Färjestad blev Mikkel Eriksen som 1.24 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

HV 71:s Tobias Krestan gjorde tre mål.

Det här var fjärde mötet mellan HV 71 och Färjestad den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Färjestads BK vunnit.

I nästa match möter HV 71 Linköping borta på torsdag 29 januari 19.00. Färjestad möter Malmö fredag 30 januari 19.00 hemma.

HV 71–Färjestad 4–5 (0–1, 1–3, 3–0, 0–1)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (14.48) Oliver Marcelius (Douglas Sättermann).

Andra perioden: 0–2 (24.32) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson), 1–2 (25.35) Wille Magnertoft (Noel Skarby), 1–3 (26.52) Axel Lindberg (Samuel Flodén, Johannes Gruber), 1–4 (33.30) Joe Wahlund (Rasmus Röing).

Tredje perioden: 2–4 (44.17) Tobias Krestan (Malte Gustafsson), 3–4 (45.21) Tobias Krestan (Vashek Blanar, Liam Andersson), 4–4 (47.46) Tobias Krestan (Wille Magnertoft, Oscar Davidsson).

Förlängning: 4–5 (61.24) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg, Johannes Gruber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 29 januari 19.00

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 30 januari 19.00